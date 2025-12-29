הפרקליטות הצבאית (הפצ"ר) הודיעה לפני מספר ימים, על סגירת תיק החקירה בעניינו של אלוף-משנה (מיל') יואב ירום, ששימש כראש מטה חטיבת גולני במילואים, בגין אירוע נפילתם של סמל גור קהתי ז"ל ורב-סרן (מיל') זאב חנוך (ז'אבו) ארליך ז"ל בדרום לבנון, לפני זמן קצר הרמטכ"ל החליט על הדחתו.

הרמטכ״ל אייל זמיר, זימן אתמול את ירום לשיחה לאחר שהוצג בפניו בימים האחרונים התחקיר המבצעי של האירוע.

הרמטכ״ל קיבל את התחקיר המבצעי והחליט על הצעדים הפיקודיים הבאים: אלוף-משנה (מיל׳) יואב ירום יקבל נזיפה פיקודית חמורה, יודח משירות מילואים ויסיים את שירותו בצה״ל.

בראיית הרמטכ"ל מדובר באירוע קשה ובכישלון מבצעי חמור שהסתיים בתוצאות טראגיות. הרמטכ״ל ציין כי בתחקיר עלה שבהתנהלותו של אלוף-משנה (מיל') יואב ירום נפלו פגמים חמורים, הן בהיערכות לקראת הפעילות והן במהלכה, וכן בעצם הכנסת אזרח לשטח לחימה ללא האישורים הנדרשים וללא היערכות מבצעית מתאימה.

הרמטכ״ל ציין כי חלק מהפגמים מעידים גם על פערים תרבותיים ומבצעיים בצה״ל בכלל ויש לטפל בהם באופן מערכתי.

"צה"ל ומפקדיו מביעים את צערם על נפילתם של סמל גור קהתי ז"ל ורב-סרן (מיל') זאב חנוך ארליך ז”ל, וימשיכו ללוות את המשפחות", נמסר מדובר צה"ל.