הפרקליטות הצבאית (הפצ"ר) הודיעה היום (שלישי) על סגירת תיק החקירה בעניינו של אלוף-משנה (מיל') יואב ירום, ששימש כראש מטה חטיבת גולני במילואים, בגין אירוע נפילתם של סמל גור קהתי ז"ל ורב-סרן (מיל') זאב חנוך (ז'אבו) ארליך ז"ל בדרום לבנון.

ההחלטה התקבלה לאחר עריכת שימוע והשלמת חקירה מעמיקה, ולפיה לא יינקטו צעדים פליליים נגד אל"מ (מיל') ירום, אך הפצ"ר המליצה על נקיטת צעדים פיקודיים בעניינו. תיק החקירה נגד מעורב נוסף באירוע ייסגר אף הוא ללא נקיטת הליכים פליליים.

כזכור, האירוע התרחש ב-20 בנובמבר 2024 במתחם סמוך לכפר שמע בדרום לבנון. הגיחה המבצעית נועדה לתחקר את נפילתו של לוחם גולני, סמל אורי ניסנוביץ ז"ל, שאירעה ימים ספורים קודם לכן.

משימת התחקור, שאושרה על ידי מפקד חטיבת גולני, הוקדמה לבקשתו של אל"מ (מיל') יואב ירום.

הצטרפותו של ז'אבו ארליך: רב-סרן (מיל') זאב חנוך (ז'אבו) ארליך ז"ל, מומחה לארכיאולוגיה וניתוח שטח, הצטרף למשימה ביוזמתו של אל"מ (מיל') ירום.

במהלך פעילות התחקור במתחם המסגד מחוץ למבצר היסטורי, הותקל הכוח על ידי שני מחבלי חיזבאללה. בהיתקלות נהרגו סמל גור קהתי ז"ל, ששימש כחובש קרבי ונחלץ לעזרת מפקדו, ורב-סרן (מיל') ארליך ז"ל. כמו כן, נפצעו מפקד הכוח ואל"מ (מיל') ירום.

במהלך החקירה של המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח) עלה החשד כי רס"ן (מיל') ארליך ז"ל לא היה בשירות מילואים פעיל בעת כניסתו לדרום לבנון ולא חויל בהתאם לפקודות הצבא. בעקבות כך, ולאחר בדיקת ממצאי החקירה, הוחלט בתחילה, בכפוף לשימוע, להעמיד את אל"מ (מיל') ירום לדין בגין עבירה של המתה בקלות דעת.

אלא שלאחר קבלת עדות נוספת ממפקד כוח הסיור (אשר נפצע בקרב ולא ניתן היה לגבות את עדותו קודם לכן) ועם כניסתו לתפקיד של הפרקליט הצבאי הראשי, אלוף איתי אופיר, נערך שימוע בנושא.

שילוב ממצאי החקירה, העדות הנוספת, וכן ראיות שהוצגו מטעם ההגנה – כולל חוות דעת מפקדים לגבי מומחיותו של ארליך והסתייעות מבצעית בו – הביאו להחלטה על אי-העמדה לדין פלילי.

הפרקליטות הצבאית הראשית אומרת כי מחומר הראיות עלה כי הסיור היה מתוכנן ונדרש לצורך מבצעי, וכי לא ניתן לסתור ברף הנדרש בפלילים את טענת אל"מ (מיל') ירום כי הוא ורס"ן (מיל') ארליך ז"ל הצטרפו לסיור מטעמים מבצעיים.

למרות סגירת התיק הפלילי, הפצ"ר המליצה על נקיטת צעדים פיקודיים כנגד אל"מ (מיל') ירום, בשל השתלשלות האירועים שהובילה לכניסתו של רס"ן (מיל') ארליך לדרום לבנון שלא כפי הנהלים.

צה"ל הודיע כי עדכן את משפחות הנופלים בהחלטה ומלווה אותן בצערן הכבד.