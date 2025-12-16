כיכר השבת
מעניין: האם הגברת נתניהו הפכה גם לצלמת? הקרדיטים - והתמונות הרשומות על שמה

אשת ראש הממשלה, הגברת שרה נתניהו, היא לא רק 'הגברת הראשונה' במשרה מלאה ופסיכולוגית קלינית, אלא מתברר - גם צלמת | במספר תמונות שהפיצה לשכת ראש הממשלה, הופיע שמה של נתניהו בקרדיט כחוק, מה שמעיד כי חלק מהתמונות צולמו על ידה (חדשות) 

אחת התמונות של שרה עם הקרדיט המעניין (צילום: שרה נתניהו ומעיין טואף, לע"מ)

בכתבת 12 שפורסמה היום (שלישי), תהו הכותבים על קרדיטים לתמונות שהוענקו לאשת ראש הממשלה, הגברת שרה נתניהו.

אותם קרדיטים הנרשמים על פי חוק זכויות היוצרים, מעלים כי חלק מאותן תמונות צולמו על ידי אשת ראש הממשלה בעצמו.

כידוע, בנוסף להיותה אשתו של ראש הממשלה הישראלי - תפקיד מאתגר במיוחד כשלעצמו, הגברת נתניהו היא גם פסיכולוגית במקצועה. כעת מתברר כי היא גם מצלמת מפעם לפעם אירועים המתרחשים בלשכת ראש הממשלה.

לשכת ראש הממשלה הסבירה כי הקרדיט המוענק לרעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, הוא על צילום תמונות בהודעות רשמיות של הלשכה. הקרדיט ניתן לה מאחר שהשתמשה בטלפון האישי שלה לצורך כך.

בתגובה לפניית כלי התקשורת נמסר מהלשכה כי קיימות תמונות המצולמות במכשיר הפרטי של רעיית ראש הממשלה ולכן הקרדיט מגיע לה על פי חוק.

הקרדיט לשמה של נתניהו הופיע בשבועות האחרונים בשורה של דיווחים ממשלתיים. בין היתר, צוין שמה כצלמת בהודעה על הדלקת נר שני של חנוכה בכותל המערבי, בטקס הנחת אבן פינה לשכונה חדשה בדימונה וכן בביקור באצטדיון בנתניה בטקס פרידה מראש העירייה המנוחה.

במקביל, בלשכת העיתונות הממשלתית מבהירים כי לאנשי המקצוע שלהם אין כל קשר להפצת התמונות המדוברות. הודעות אלו הופצו ישירות על ידי לשכת ראש הממשלה, מבלי לעבור דרך לשכת העיתונות הממשלתית. בשל העובדה כי הקרדיט בתחתית הדיווחים ניתן באופן משותף לנתניהו ולצלמי לע"מ מקצועיים, לא ניתן לקבוע אילו תמונות צולמו על ידי רעיית ראש הממשלה ואילו על ידי הצלמים הרשמיים, אומרים תחקירני 12.

