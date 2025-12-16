ח"כ טלי גוטליב, השתתפה היום (שלישי) בדיון שנערך בוועדת חוקה, חוק ומשפט ותקפה בחריפות את יושב ראש הוועדה שמחה רוטמן, על כך שהוא מזמין את נציגי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה.

בפוסט שפרסמה לאחר מכן, כתבה גוטליב: "זוכרים שאמרתי לא להזמין את מיארה לוועדות הכנסת? אז אמרתי. מי מזמין אותה ואת גיל לימון המשנה שלה לדיוני וועדת חוקה? שמחה רוטמן. רוטמן מנומס לגיל לימון".

גוטליב המשיכה ותקפה: "הוא מאפשר לו לדבר חצי שעה, נותן ללימון קדימות לדבר לפני חברי הכנסת כי גיל לימון ממהר. למי רוטמן לא נותן לדבר ועושה הכל כדי לא לתת לה לדבר? ניחשתם נכון. לי".

"רוטמן", כתבה גוטליב ולא בחלה במילים קשות: "הוא מיזוגן, אבל זה לא באמת מעניין. הוא מגלומן וגם זה לא מעניין. אבל הוא סותם לי את הפה בוועדת חוקה פעם אחר פעם. מלטף את נציגי האופוזיציה, וכעניין שבשיגרה קורא לי לסדר באופן שלמתבונן מהצד נראה כמו ילד שמושך לילדה בצמה".

"התרגלתי לזה", הוסיפה גוטליב וכתבה: "אבל היום זה השיא. רוטמן נתן לגיל לימון למרוח את כולנו חצי שעה, נתן לעצמו ולנציגי האופוזוציה לדבר בנחת רוח. כשהגיע תורי לדבר הוא קצב לי דקה. כן דקה. למה? כובע. היה לו דחוף לעבור לדיון אחר ולא לאפשר לי להטיח בנציגי היועמשי״ת את העובדות שאני יודעת".

לסיום היא כתבה: "רוטמן חכם שלא תיטעו. אך בתיחכום רב מנהל דיונים שלא מובילים לשום מקום תוך שנותן במה לנציגי אופוזיציה לנגח את הממשלה ואת רה״מ. הסרטון המדבר בעד עצמו לפניכם (בפתח הכתבה. י"ג). חרפה".