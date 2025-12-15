מוקדם יותר היום (שני) דווח ב'כיכר השבת' על התייחסות ח"כ יאיר לפיד להגעת נשיא הפרלמנט הפרגוואי לבית המשפט הבוקר למשפט ראש הממשלה נתניהו, מי שענה לו בעוקצנות הוא יו"ר הכנסת אמיר אוחנה.

לפיד כזכור אמר בנאומו בפתח ישיבת סיעת יש עתיד היום בכנסת: "זו חרפה. במקום לקחת אותו לניר עוז לוקחים אותו לבית המשפט. כשאני אמרתי שאוחנה הוא יו"ר חצי כנסת הוא נעלב וזה בדיוק להיות יו"ר חצי כנסת, למה הוא מערב אותו במשפט של ראש הממשלה? נתניהו הפך להיות אירוע מביך למדינת ישראל בעולם כולו".

אוחנה כאמור הגיב לו ואמר: "ראש האופוזיציה חה"כ לפיד השתמש היום במילה 'חרפה'. אני רוצה לומר לו מה היא חרפה בעיני: חרפה היא לדבר מבורות כתחביב. ודאי שלקחתי את נשיא הפרלמנט של פרגוואי, ד"ר ראול לאטורה, לעוטף עזה. אתה רוצה להתחרות מי לקח יותר מנהיגים לשם? אני מוכן. היינו שם זמן לא רב אחרי ה-7.10. ביקרנו בקיבוץ כפר עזה, פגשנו ניצולים ושוחחנו עם משפחות הקורבנות שלא שרדו. צפינו יחד בסרט הזוועות בן ה-47 דקות, שטלטל אותו עמוקות".

"לאחר מכן", הסביר אוחנה: "הוא חזר לארצו, העביר בפרלמנט החלטות המביעות סולידריות עם ישראל, מכירות בחמאס, בחיזבאללה ובמשמרות המהפכה כארגוני טרור עם כל המשמעויות הנלוות. פרגוואי פתחה בעיצומה של המלחמה את השגרירות שלה בירושלים והצביעה עם ישראל בכל הצבעה באו"ם, גם במיעוט מזהיר".

עוד הוסיף אוחנה: "לקראת הביקור הנוכחי ביקשנו וקיבלנו מרה״מ פגישה בלשכתו. הוא, בתורו - ביקש וסורב על ידי מערכת המשפט לשנות את מועד הדיון כך שנאלצנו להגיע ולקיים את הפגישה בביהמ"ש. זו, אכן, חרפה. של מי?".

לסיום אמר אוחנה: "ואותו, את ראול לאטורה, שהוא מגדולי ידידי ישראל בעולם, המנהיג הראשון מאמריקה הלטינית שהגיע לישראל לביקור הזדהות בעיצומה של המלחמה - תקפתם היום באמצעות החרמת הברכה הקצרה והמקובלת במליאת הכנסת לרגל הגעתו. להיות אופוזיציה לממשלה זה חשוב; להיות אופוזיציה למדינת ישראל זו חרפה. וזה, ראש האופוזיציה לפיד - מה שעשיתם היום״.