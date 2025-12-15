יומיים לאחר החיסול המהדהד של מספר 2 בחמאס, ראאד סעד, הערב (שני) דווח כי ארצות הברית לא אהבה את חיסולו והבהירה זאת לישראל. לטענת האמריקנים, מדובר בהפרה של הפסקת האש שמקשה על המעבר לשלב השני בתוכנית של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לעזה.

על פי הדיווח של ברק רביד בחדשות 12, הבית הלבן העביר ביומיים האחרונים "מסרים חריפים" לראש הממשלה נתניהו, ובהם הדגיש כי חיסולו של סעד בעזה בסוף השבוע "היווה הפרה של ההסכם לסיום המלחמה" שהושג בתיווכו של הנשיא טראמפ, כך על פי שני בכירים אמריקניים.

על פי רביד, בכירים אמריקניים אמרו כי ממשלת ישראל לא עדכנה את ארה"ב מראש על התקיפה ולא התייעצה מראש עם הבית הלבן בנושא. בעקבות כך, בבית הלבן כעסו על התקיפה והבהירו לנתניהו כי מדובר בהפרה של הסכם הפסקת האש, כך אמר בכיר אמריקני.

"המסר של הבית הלבן לנתניהו היה: 'אם אתה רוצה להרוס את המוניטין שלך ולהראות שאינך עומד בהסכמים - בבקשה, אבל לא נאפשר לך להרוס את המוניטין של הנשיא טראמפ אחרי שהצליח להשיג את ההסכם בעזה'", אמר הבכיר האמריקני.

בכיר ישראלי אישר כי הבית הלבן לא היה מרוצה מהתקיפה, אך טען שהמסר האמריקני היה כי "מדינות ערביות מסוימות רואות בחיסול הפרה של הסכם הפסקת האש".