סרן א', מפעיל כטמ"מ "זיק" מחיל האוויר, הפך בשבת אחת ממשמרת אבטחה שגרתית למבצע לחיסול בכיר חמאס ראאד סעד. המבצע המהיר התבצע לאחר חודשי מעקב מודיעיני, וכלל דיוק מיקרו-כירורגי שפגע אך ורק ביושבי הג'יפ.

​חיסולו של בכיר ארגון הטרור ראאד סעד, המכונה "מספר 2 בחמאס" ומי שדמו על ידיו מאירועי 7 באוקטובר, בוצע על ידי חיל האוויר בתקיפה ממוקדת בעיר עזה. מאחורי שיגור הטיל המדויק עמד סרן א' (26), מפעיל כטמ"מ "זיק" מבסיס פלמחים, שהיה עסוק באותה עת במשימה שגרתית לכאורה בשמי הרצועה.

בכתבת 'ynet' הובא ראיון מיוחד עם הקצין שהביא לחיסולו של הבכיר העזתי, חיסול אותו עשה מהמשרד הממוזג.

​התקיפה, שבה חוסלו סעד ושלושה מחבלים בכירים נוספים בג'יפ הסקודה שבו נסעו, נדרשה לעמוד בסטנדרט דיוק מחמיר. סרן א' סיפר כי נדרש ל"מינימום נזק אגבי או פגיעה בבלתי מעורבים", והצליח לעמוד בכך: "רק יושבי הג'יפ של סעד נפגעו, הוא ועוד שלושה מחבלים בכירים בתוכו נהרגו".

​הסיכול הממוקד התאפשר לאחר מאמץ מודיעיני ממושך. לדברי הקצין, "הייתה עליו אחיזה מאוד חזקה ולא רק מהאוויר... גורמי המודיעין עקבו אחריו מזה חודשים, וכשיש יעד כה ערכי אז שמים מספר עלים מעליו באוויר כדי למקסם את סיכויי ההצלחה. ישבנו עליו תקופה, ומהרגע שגורמי המודיעין השלימו את ההפללה הסופית, קיבלתי 'אוקיי' לבצע".

​המהלך היה פתאומי ודרמטי. את המשמרת החל סרן א' בסיוע לכוחות קרקע בחאן יונס, שם חיפש אחר מחבלים שאולי הניחו מטען שפצע קל שני לוחמים - אירוע שבעקבותיו בין היתר התקבלה ההחלטה לצאת למבצע הדרמטי.

בשעה 14:30 חלה תפנית חדה. הקצין קיבל שינוי משימה מפיקוד הדרום, שאמר לו: "תעזוב את החבר'ה מכפיר, וטוס מעט צפונה למערב העיר עזה, לחסל את בכיר חמאס ראאד סעד".

​למרות שלא תודרך מראש, סרן א' ידע שחלון הזמן קצר. "גם ידעתי מי זה וכמה דם יש לו על הידיים מ-7 באוקטובר. הבנתי כבר בטיסה מחאן יונס לעיר עזה שיהיה לנו חלון זמנים קצר שהוא ככה חשוף, ולכן היה צריך לפעול מהר". תוך דקות בודדות, לאחר קבלת האישור, הטיל הקטן שוגר.

​לאחר שהשלים את המשימה המורכבת, חזר המפעיל לסייע ללוחמים בחאן יונס בסגירת האירוע שלהם, וקיבל אישור סופי על הצלחת החיסול. סרן א' סיכם את היום המיוחד: "חיסלתי את ראאד סעד, והלכתי לאכול עם חברים", כשהוא מציין כי דיבר עם חבריו לצוות על תחושת הגאווה והשמחה שבהצלחת המשימה. הוא הדגיש כי מבצעים מסוג זה דורשים מהירות ותכליתיות גבוהה, כיוון שיעדים ברמה כה גבוהה נחשפים לזמן קצר מאוד.