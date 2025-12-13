כיכר השבת
ימים לפני הטבח: כך תכנן ותרגל חמאס את חטיפת השר בן גביר | תיעוד דרמטי

ימים בודדים לפני מתקפת הטרור הרצחנית של חמאס בשמחת תורה, ביצעו מחבלי נוח'בה תרגיל סיכום במסגרתו תרגלו חדירה לעומק שטח ישראל וחטיפתו של השר בן גביר | בתיעוד ממצלמות גוף שפורסם הערב, ניתן לראות מחבל מחופש לבן גביר המובל תחת איומי רובה קלצ'ניקוב אל רכב חטיפה, ובהמשך מועבר לרכב נוסף, במה שנראה כהדמיית חטיפה לעזה | צפו בתיעוד הדרמטי (צבא)

התיעוד ממצלמות הגוף של המחבלים (צילום: באדיבות חדשות 13)

ימים בודדים לפני מתקפת הטרור הרצחנית של בבוקר שמחת תורה, ביצעו מחבלי נוח'בה תרגיל סיכום במסגרתו תרגלו חדירה לעומק שטח ישראל וחטיפתו של השר לביטחון לאומי, .

בתיעוד ממצלמות גוף שפורסם הערב (מוצאי שבת) על ידי יוסי אלי בחדשות 13 ניתן לראות מחבל מחופש לבן גביר - כולל חליפה, מסכה ותסרוקת - כאשר הוא מובל תחת איומי רובה קלצ'ניקוב אל רכב חטיפה, ובהמשך מועבר לרכב נוסף, במה שנראה כהדמיית חטיפה לעזה.

עוד פורסמו תיעודים של פעילות היחידה האווירית של חמאס. ימים ספורים לפני הפלישה, נראים המחבלים כשהם מכינים מל"טים מסוג "זווארי" באמצעות דבק חם, תוך שימוש בהוראות הפעלה שנלקחו מהרשת. למרות האמצעים המאולתרים, ברשותם נראו מפות מפורטות של פריסת ההגנה האווירית הישראלית.

בתיעוד נוסף, נראים מפקדי שטח בכירים של חמאס נכנסים לחדר תדריכים: ראפע סלאמה, מח"ט חאן יונס, המזוהה בתמונה לפי הכובע שענד, וכן ר'אזי אבו טעמה - ראש מטה הסיוע הקרבי, שקודם בהמשך לתפקיד מח"ט.

השר בן גביר בתגובה לחשיפה

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב לדיווח: "החשיפה המדהימה הזאת של תוכניות הנוח'בה לפני ה-7.10 מצטרפת לעוד 6 פעמים שבהם ניסו אותם ארורים לפגוע בי ובמשפחתי".

בן גביר המשיך ואמר: "אני לא ארתע, אני אמשיך לעשות את השינוי בבתי הכלא ואמשיך לעשות את הרפורמה בחלוקת הנשק וכיתות הכוננות. אני אמשיך להרוס בתים לא חוקיים בנגב, אני אמשיך לפעול למען ריבונות בהר הבית, אני אמשיך לעשות את כל מה שעשיתי ואני דורש מראש הממשלה: "הגיע הזמן לעשות חוק עונש מוות למחבלים", זה הכוח שלנו לפגוע ולשבור את המוטיבציה שלהם, אני לא מפחד!".

שילכו קודם כל ללמוד איך לעשות בובות
ירושלמי

