זוועה בבלגיה: מחבל שהשתתף בטבח וחגג עם הנייה - מסתובב חופשי באירופה

שגרירת ישראל פרסמה תיעוד של מוהנד ברשת X והתברר כי המחבל, שחדר לישראל בטבח, מתגורר בבלגיה | אירופאים זועמים: "הוא מנסה להעביר לנו מסר: 'אתם הבאים בתור'" (בעולם)

המחבל המבוקש ביום הטבח בעוטף (צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27 א)

הרשתות החברתיות סוערות בעקבות תיעוד מזעזע שפורסם על מחבל עזתי בשם מוהאנד אל-חטיב מחאן יונס. המחבל, שלקח חלק בחדירה לישראל במהלך טבח שמחת תורה ב-7 באוקטובר, תועד בימים האחרונים מצטלם בשוק בבריסל, בלגיה.

אל-חטיב הצליח לצאת מרצועת עזה במהלך המלחמה וכיום הוא מתגורר בבריסל, שם הוא זוכה למעמד של פליט. למחבל המתועב יש גם תמונת סלפי אישית עם מנהיג לשעבר, איסמעיל הנייה.

שגרירת ישראל בבלגיה, עידית רוזנצווייג-אבו, העלתה את התיעודים המקוממים של אל-חטיב לרשת X, ופנתה לרשויות המקומיות: "האדם שרץ בשמחה לישראל עם שאר הרוצחים... נהנה משוק חג המולד באנטוורפן [בבריסל]. אני מקווה שהוא ייעצר לחקירה בקרוב," כתבה השגרירה, והוסיפה כי הוגשה כבר תלונה במשטרה נגד המחבל.

הסיפור עורר תגובות חריפות בקרב הציבור האירופי, שזועם על המחדל שאפשר למחבל מ-7/10 לקבל מעמד של פליט.

רבים סבורים כי התיעוד נעשה בכוונה, כחלק מתעמולה. "המחבל מנסה להעביר לנו מסר: 'תראו, הגעתי לכאן, אתם הבאים בתור'. צריך לגרש אותו ואת כל בני דורו מאירופה."

אירופאים מטומטמים ..מכניסים עקרבים רצחניים.. הם יתחרטו אבל זה יהיה מאוחר
