הרשתות החברתיות סוערות בעקבות תיעוד מזעזע שפורסם על מחבל עזתי בשם מוהאנד אל-חטיב מחאן יונס. המחבל, שלקח חלק בחדירה לישראל במהלך טבח שמחת תורה ב-7 באוקטובר, תועד בימים האחרונים מצטלם בשוק בבריסל, בלגיה.

אל-חטיב הצליח לצאת מרצועת עזה במהלך המלחמה וכיום הוא מתגורר בבריסל, שם הוא זוכה למעמד של פליט. למחבל המתועב יש גם תמונת סלפי אישית עם מנהיג חמאס לשעבר, איסמעיל הנייה.

שגרירת ישראל בבלגיה, עידית רוזנצווייג-אבו, העלתה את התיעודים המקוממים של אל-חטיב לרשת X, ופנתה לרשויות המקומיות: "האדם שרץ בשמחה לישראל עם שאר הרוצחים... נהנה משוק חג המולד באנטוורפן [בבריסל]. אני מקווה שהוא ייעצר לחקירה בקרוב," כתבה השגרירה, והוסיפה כי הוגשה כבר תלונה במשטרה נגד המחבל.