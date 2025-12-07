תיעוד מטורף מארה"ב: השוטר הציל אדם שקפץ מגשר בשנייה האחרונה

כוחות משטרה וצוותי חילוץ מאינדיאנפוליס מיהרו ב-17 בנובמבר 2025 לגשר בעיר בעקבות דיווח על אדם המאיים להתאבד בקפיצה.

המאמץ המשותף של אנשי החוק וההצלה הוביל לסיומה של דרמה מהירה ומסוכנת, כאשר שוטר הצליח למנוע את האסון ברגע האחרון.

לאחר שהגיעו לזירה, ניסו השוטרים לנהל שיחה עם האיש במצוקה כדי לשכנע אותו לרדת ממעקה הגשר. כאשר נראה היה שהשיח אינו נושא פרי והאדם עמד לקפוץ, אחד השוטרים פעל במהירות ובאומץ. הוא הצליח לתפוס את האיש ברגליו, ובכך מנע ממנו נפילה חופשית של קרוב לעשרה מטרים אל תוך המים הקפואים שמתחת לגשר.

הפעולה המהירה של השוטר, שסיכנה אותו עצמו, הביאה לחילוץ האיש והעברתו לטיפול מתאים.

צפו בתיעוד.