קשה לצפייה: "הלקוח" שוכב ברצפה ותושבי צפת מתעללים בו עם כלב

כתב אישום חמור הוגש היום (ראשון) נגד שני תושבי צפת - שתקפו אדם באכזריות רבה, כולל בשימוש בכלב, וגרמו לו לחבלות בגופו. אחד מהם גם איים עליו שירצח אותו ויפגע בו אם יפנה למשטרה. 'כיכר השבת' מפרסם תיעוד מטושטש מרגעי התקיפה האכזריים - שהובילו לאישום.

האירוע התרחש לפני כשבועיים. בתאריך 25.01.26 התקבל במשטרה דיווח על אודות גבר שפונה למרכז הרפואי זיו בצפת כשהוא סובל מחבלות בפניו ובגופו, בעקבות אירוע אלימות חמור בעיר צפת. מהחקירה, שנפתחה במהירות, עלה כי שני תושבי צפת, בני 24 ו-31, פנו אל הפצוע מוקדם יותר והציעו לו לרכוש סמים. לאחר שסירב, דרשו ממנו סכום של 150 ש"ח. בין הצדדים פרץ העקבות כך ויכוח ובמהלכו תקף אחד החשודים את המסרב לרכוש באגרופים ובעיטות, ובהמשך הצטרף אליו החשוד השני. השניים היכו את המסכן באכזריות בכל חלקי גופו. המשטרה עצרה זמר מפורסם; זה מה שמצאו אצלו - בניגוד לחוק יאיר טוקר | 13:15 עוד עלה מהחקירה כי אחד החשודים החזיק עמו כלב מסוג "פיטבול", שהסתובב סביב הקורבן, תקף ונשך אותו בפניו בעוד בעל הכלב ממשיך לבעוט בו ולדרוך על ראשו. לאחר התקיפה נמלטו החשודים מהמקום, ואחד מהם אף נמלט מהעיר. הפצוע התפנה עצמאית למרכז הרפואי זיו במצב בינוני, טופל ונזקק לתפרים בראשו.

הכלב שהצטרף לתקיפה ( צילום: דוברות המשטרה )

בהמשך, בעת שהותו של הקורבן בבית החולים, יצרו החשודים עמו קשר טלפוני ודרשו ממנו שלא ישתף פעולה עם המשטרה. אחד מהם אף איים עליו כי אם ילך למשטרה ירצח אותו.

אלא שתלונה הועברה כאמור למשטרה, וזו נכנסה לפעולה: בפעילות מהירה ונחושה של שוטרי מחוז צפון נעצר תחילה אחד החשודים ובהמשך נעצר גם החשוד השני, שנמלט מחוץ לעיר. מעצרם של החשודים הוארך מעת לעת בבית משפט השלום בקריית שמונה, והיום כאמור הוגש נגדם כתב אישום באמצעות שלוחת התביעות בקריית שמונה, בצירוף בקשה למעצרם עד תום ההליכים.

״שוטרי מחוז צפון מקיימים פעילות ענפה במאבק בפשיעה האלימה. הפעילות מבוצעת בכל המישורים לסיכול פעילות עבריינית טרם ביצועה ועד תגובה מהירה לכל אירוע אלימות באמצעות פעילות מתמדת למען שמירה על ביטחון הציבור״, נמסר מהמשטרה.