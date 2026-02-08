כיכר השבת
אכזריות שכזו

קשה לצפייה: "הלקוח" שוכב ברצפה ותושבי צפת מתעללים בו עם כלב

שני תושבי צפת הואשמו בתקיפה אכזרית עם כלב פיטבול נגד אדם שסירב לשלם להם 150 שקלים - אחרי שלא התרצה לרכוש מהם סמים |הוא הותקף באלימות ופונה עצמאית לבית החולים. גם שם קיבל איומים: אם פנה למשטרה - ירצחו אותך (בארץ, משפט)

2תגובות
רגעי התקיפה
רגעי התקיפה| צילום: צילום: דוברות המשטרה
רגעי התקיפה (צילום: דוברות המשטרה )

כתב אישום חמור הוגש היום (ראשון) נגד שני תושבי צפת - שתקפו אדם באכזריות רבה, כולל בשימוש בכלב, וגרמו לו לחבלות בגופו. אחד מהם גם איים עליו שירצח אותו ויפגע בו אם יפנה ל. 'כיכר השבת' מפרסם תיעוד מטושטש מרגעי התקיפה האכזריים - שהובילו לאישום.

האירוע התרחש לפני כשבועיים. בתאריך 25.01.26 התקבל במשטרה דיווח על אודות גבר שפונה למרכז הרפואי זיו בצפת כשהוא סובל מחבלות בפניו ובגופו, בעקבות אירוע אלימות חמור בעיר צפת.

מהחקירה, שנפתחה במהירות, עלה כי שני תושבי צפת, בני 24 ו-31, פנו אל הפצוע מוקדם יותר והציעו לו לרכוש סמים. לאחר שסירב, דרשו ממנו סכום של 150 ש"ח.

בין הצדדים פרץ העקבות כך ויכוח ובמהלכו תקף אחד החשודים את המסרב לרכוש באגרופים ובעיטות, ובהמשך הצטרף אליו החשוד השני. השניים היכו את המסכן באכזריות בכל חלקי גופו.

עוד עלה מהחקירה כי אחד החשודים החזיק עמו כלב מסוג "פיטבול", שהסתובב סביב הקורבן, תקף ונשך אותו בפניו בעוד בעל הכלב ממשיך לבעוט בו ולדרוך על ראשו. לאחר התקיפה נמלטו החשודים מהמקום, ואחד מהם אף נמלט מהעיר. הפצוע התפנה עצמאית למרכז הרפואי זיו במצב בינוני, טופל ונזקק לתפרים בראשו.

הכלב שהצטרף לתקיפה (צילום: דוברות המשטרה )

בהמשך, בעת שהותו של הקורבן בבית החולים, יצרו החשודים עמו קשר טלפוני ודרשו ממנו שלא ישתף פעולה עם המשטרה. אחד מהם אף איים עליו כי אם ילך למשטרה ירצח אותו.

אלא שתלונה הועברה כאמור למשטרה, וזו נכנסה לפעולה: בפעילות מהירה ונחושה של שוטרי מחוז צפון נעצר תחילה אחד החשודים ובהמשך נעצר גם החשוד השני, שנמלט מחוץ לעיר. מעצרם של החשודים הוארך מעת לעת בבית משפט השלום בקריית שמונה, והיום כאמור הוגש נגדם כתב אישום באמצעות שלוחת התביעות בקריית שמונה, בצירוף בקשה למעצרם עד תום ההליכים.

״שוטרי מחוז צפון מקיימים פעילות ענפה במאבק בפשיעה האלימה. הפעילות מבוצעת בכל המישורים לסיכול פעילות עבריינית טרם ביצועה ועד תגובה מהירה לכל אירוע אלימות באמצעות פעילות מתמדת למען שמירה על ביטחון הציבור״, נמסר מהמשטרה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (62%)

לא (38%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
כסדום היינו לעמורה דמינו
רבקה
1
ישחררו אותם כרגיל.
מפחיד.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר