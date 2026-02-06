כתב אישום הוגש היום (שישי) לבית המשפט המחוזי בחיפה נגד חייל צה״ל, לוחם ביחידה מובחרת, בגין ירי למוות בשריף חדיד, תושב דליית אל־כרמל בן 27. החייל, תושב עפולה ששמו אסור בפרסום, מואשם בעבירות של רצח בכוונה, פציעה בנסיבות מחמירות, תקיפה, חבלה במזיד ברכב ושיבוש מהלכי משפט.

על פי כתב האישום, האירוע התרחש בתחילת החודש שעבר בכביש 6, סמוך למחלף עין תות. במהלך נסיעה בכביש התפתח עימות בין החייל ואחיו, שנסעו ברכב אחד, לבין שריף חדיד ואחיו, שנסעו ברכב אחר. בשלב מסוים עצרו שני כלי הרכב בצד הדרך.

מכתב האישום עולה כי החייל יצא מרכבו כשהוא חמוש ברובה M16 דרוך, ניגש יחד עם אחיו לרכב שבו ישב שריף, הכה אותו בפניו באמצעות קת הרובה וניפץ את השמשה האחורית של הרכב. בעקבות זאת יצא שריף מהרכב והתקדם לעבר החייל כשבידו סכין או חפץ חד.

בשלב זה, כך נטען, ירה החייל שתי יריות לעבר פלג גופו העליון של שריף. לאחר הירי נעצר שריף כשהוא חבול בראשו וניסה להתרחק מהמקום, אולם החייל המשיך וירה לעברו ירייה נוספת. כתוצאה מהירי נפצע שריף באורח אנוש, פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה – ושם נקבע מותו.

כתב האישום מייחס לחייל גם עבירה של שיבוש מהלכי משפט. על פי הנטען, לאחר הירי אסף החייל את התרמילים שנפלו על הכביש והשליך אותם, בניסיון לטשטש ראיות מהזירה. אחיו של החייל, שהיה עמו ברכב, שוחרר בתנאים מגבילים, וההליך המשפטי בעניינו טרם הסתיים.

מוקדם יותר השבוע הוגשה הצהרת תובע נגד החייל. עורך דינו, רונן חליוה, טען בדיון כי מדובר בלוחם שחזר משמונה חודשי לחימה ברצועת עזה, וכי באותו יום היה בדרכו חזרה מטקס ההשבעה של אחותו בכותל המערבי. לדבריו, ברכב נסעו החייל, אחיו ושתי נשים.

מנגד, נציגי המשטרה ומצ״ח מסרו בדיון כי מהחקירה עלה ששני החשודים יצאו מהרכב כשהם חמושים בנשקים, וכי אחד מהם ביצע ירי ישיר לעבר מעורב בעימות – ירי שהוביל למותו של שריף חדיד. עוד צוין כי הירי בוצע באמצעות נשקים צה״ליים, שאחד מהם הוחזק לכאורה ללא היתר, וכי נבדקת האפשרות שמדובר בנשק השייך לאחת הנשים שהיו ברכב.