חוקרי משטרת זבולון פתחו בחקירה יסודית בעקבות חשד לגניבות סדרתיות של מוצרים בהיקפים גדולים שהתבצעו בחנויות של שתי רשתות מוכרות מתחום הפארם והאופטיקה בכל רחבי הארץ - באילת, גבעתיים, ראש העין, חיפה, רמת השרון, אשקלון וקריית אתא.

החוקרים אספו ראיות מתיקי החקירה שהתנהלו בתחנות המשטרה בערים השונות, כולל צילומים ממצלמות אבטחה של חלק מהגניבות.

בסיום החקירה ולאחר שיתוף פעולה עם קציני הביטחון של הרשתות הצליחו השוטרים להתחקות אחר זהותו - בן 39 תושב חיפה והקריות. על פי החשד, "גנב הרשתות" הסדרתי ביצע גניבות של מוצרים בסך למעלה מ-₪70,000.

השוטרים איתרו את החשוד ועצרו אותו לחקירה במשטרת זבולון של "מרחב אשר". עם סיום החקירה הוגש נגדו כתב אישום בגין 9 אישומים שונים, יחד עם בקשה למעצרו עד תום ההליכים.