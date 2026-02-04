הלב נשבר: ההודעה הכואבת של אם החטופה שנרצחה באכזריות 

עדי מרציאנו, אימה של רב"ט נועה מרציאנו הי"ד הגיבה הערב בהודעה מרגשת על חיסול המחבל שרצח באכזריות את ביתה.

במהלך התקיפה שבוצעה מוקדם יותר במרחב שאטי בצפון רצועת עזה, חוסל המחבל מחמד עצאם חסן הביל, ראש חולייה מארגון הטרור חמאס, שרצח באכזריות את התצפיתנית רב"ט נועה מרציאנו הי"ד בשבי באמצעות הזרקת אוויר לווריד.

"קיבלתי את ההודעה המטלטלת כי הרופא/מחבל שרצח את בתי האהובה נועה, חוסל על ידי לוחמינו", הגיבה האם השכולה, והודיעה: "שום דבר לא ישיב לנו את נועה. היא הייתה ילדה אהובה, מלאה באור, ברגישות ובשמחת חיים, והחסר שלה מלווה אותנו בכל יום ובכל נשימה. הכאב על האובדן שלה לא יפוג לעולם".

לדבריה, "יחד עם זאת, הידיעה שלוחמינו, תוך כדי סיכון חייהם, איתרו וחיסלו את מי שהיה אחראי להירצחה - מביאה עמה תחושה מסוימת של סגירת מעגל שמעט מנחמת".

"חשוב לנו, המשפחה של נועה, שהבת שלנו האהובה תיזכר בזכות הלב הטוב שלה, האור והאהבה שהביאה לעולם - ולא רק דרך מותה הטרגי", סיכמה האם.

בהודעת דובר צה"ל מוקדם יותר נאמר כי חיסולו של המחבל התאפשר בין היתר בזכות איסוף מידע מודיעיני שבוצע על ידי אוגדת עזה (143), אליה השתייכה נועה מרציאנו ז"ל. חיסולו מהווה סגירת מעגל חשובה עבור משפחת מרציאנו, צה"ל ושב"כ.