פיצוץ חריג הרעיד את הקריות: הרוג ופצועים בזירה המדממת | צפו 

פיצוץ חריג אירע ברכב בקריית ים הערב (רביעי), והביא למותו של גבר כבן 40 ולפציעתם של 3 נוספים, אחד מהם באורח אנוש.

על פי עיריית קריית ים, ההערכה הראשונית היא כי הרקע לאירוע הינו פלילי.

מדוברות מד"א נמסר כי בשעה 22:02 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב כרמל על פיצוץ שארע ברכב בקריית ים.

על פי הדיווח, חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח רמב"ם 3 פצועים, בהם: גבר כבן 40 במצב אנוש תוך פעולות החייאה, נער כבן 13 במצב קשה, עם חבלה רב מערכתית, מורדם ומונשם, וגבר כבן 30 במצב קשה, בהכרה, עם חבלה רב מערכתית.

חובש רפואת חירום מתנדב במד"א אבנר אוחיון ופראמדיק מד"א מוחמד חאזם סיפרו: "כשהגענו לזירה הייתה המולה רבה, ראינו את הרכב כשהוא מעלה עשן וסביבו שכבו 3 פצועים. העלנו גבר כבן 40, מחוסר הכרה, עם חבלה רב מערכתית קשה, אל ניידת הטיפול הנמרץ ומיד התחלנו בפינוי דחוף לבית החולים כשמצבו אנוש תוך שאנו מבצעים בו פעולות החייאה".

לדבריהם, "נער כבן 13 היה בהכרה מלאה עם חבלות קשות, הרדמנו ונשמנו אותו. וגבר נוסף כבן 30, היה בהכרה מלאה גם עם עם חבלות קשות, פנינו את שניהם במהירות לבית החולים כשמצבם מוגדר קשה".

מאוחר יותר דווח על מותו של הגבר כבן 40 שהיה במצב אנוש.