ידו הארוכה של הרב: המינוי המפתיע ברבנות שיחרוץ גורלות

עו"ד עופר יעקב נבחר לתפקיד היועץ המשפטי במינוי מפתיע שחורץ גורלות. לאחר שקיבל את ברכת גדולי הדור, יוצא עו"ד יעקב למשימה לאומית לחיזוק עליונות הרבנות במהלך היסטורי שישנה את פני שירותי הדת (חוק ומשפט)

היועץ המשפטי החדש והרבנים הראשיים (צילום: דוברות הרבנות)

מסירות נפש בשירות המדינה: עו"ד עופר יעקב כובש את הרבנות

זעזוע חיובי במסדרונות הרבנות הראשית לישראל: לאחר ציפייה דרוכה, נבחר עו"ד עופר יעקב לתפקיד המשפיע של היועץ המשפטי לרבנות. מיד לאחר בחירתו, הגיע עו"ד יעקב למפגן של אחדות והתברך אצל גדולי הדור – הרב דוד יוסף והרב קלמן מאיר בר, שבירכו אותו על השליחות הציבורית הגורלית שתחזק את צביון המדינה.

עליונות משפטית: מהישיבה ועד לצמרת השירות הציבורי

עו"ד יעקב (58), בוגר ישיבת מרכז הרב וכולל לדיינות פסגות, הוא איש מקצוע שמביא עמו מטען תורני ומשפטי חסר תקדים. לאחר שנים שבהן שימש כממונה על הייעוץ המשפטי בבתי הדין הרבניים וכראש מטה המנכ"ל, הוא נחשב ל"סוס עבודה" שמכיר כל פינה במערכת.

המינוי שלו, במקומו של עו"ד הראל גולדברג, מסמן עידן חדש של גמישות מבצעית בתוך הלשכה המשפטית, כשהמטרה ברורה: יצירת מעטפת פלדה מקצועית לרבנות הראשית.

חיזוק המערכת: המהלך שישנה את פני שירותי הדת

מנכ"ל הרבנות הראשית, יהודה כהן, הגדיר את המינוי כחלק ממהלך סדור לחיזוק המעמד הניהולי של המוסד. "מדובר במינוי חשוב ומשמעותי", ציין כהן, והדגיש כי המטרה היא להעניק לרבנות הראשית כוח אדם איכותי שיעמוד בחזית המאבקים המשפטיים.

עם כניסתו לתפקיד, עו"ד יעקב צפוי להוביל קו של עמידה איתנה על זכויות הרבנות תוך שילוב של מסורת ישראל עם משפט המדינה, במהלך שישאיר חותם לשנים קדימה.

