"שבי בשקט, חלאס עם זה": סמוטריץ' בתגובה סוערת לחברת הכנסת

עימות סוער ניטש היום (שני) במליאת הכנסת בין שר האוצר בצלאל סמוטריץ, ובין חברת הכנסת מיש עתיד מירב בן ארי.

כשאשר דיבר סמוטריץ' על האלימות בחברה הערבית תקף את ממשלת השינוי. לדברי סמוטריץ', "צריך לומר את האמת גם אם היא לא נעימה לאוזן: חלק גדול מזה כי הממשלה הקודמת, במסגרת כספי השוחד שהועברו לתנועת האחות של חמאס, העבירה מיליארדים ללא פיקוח. היתי אז חבר ועדת כספים והתרעתי ואמרתי".

בן ארי התפרצה לדבריו, וסמוטריץ' מיהר להשיב לה כשפונה אל סגן יו"ר הכנסת יעקב מרגי, שניהל את הישיבה: "יש גבול לכל תעלול, חלאס עם הדבר הזה, תפסיקי עם הצעקות, עם הטרור הזה. סותמת פיות".

מרגי נזף בחברי הכנסת מהאופוזיציה: "תאפשרו לו לדבר. אתם עולים פה שומעים אתכם בסבלנות". סמוטריץ המשיך ותקף: "אין גבול לצביעות ולהיתממות".

בהמשך עלתה בן ארי לדוכן ותקפה את סמוטריץ', שמיהר לצאת מהמליאה. "שר האוצר", היא פנתה לסמוטריץ', "למה אתה בורח? אמרת לי 'שבי בשקט'. בוא שב, מה אתה מפחד? פחדן, ברח".

היא המשיכה: "על מה? מה אמרתי עליו? שזה שר בלי חמלה, שאם יראה עני שיתקל בו לא ידע שהוא עני. אם יראה קושי חברתי לא יידע. 3 שנים שר אוצר ומבלבל לי את המוח על הבורסה. עד שלא היה שר אוצר לא ידע מה זה מניות כמו שלא ידע מה זה נוח'בה, כמו שלא יודע אנגלית. והוא אומר לי 'שבי בשקט'.

"כל ילד רביעי במדינה הזו עני. צרצרים. הוא לא אומר מילה. אין לו מושג. מדבר על סופר, מתי פעם אחרונה היה בסופר ומילא עגלה? אני הולכת לסופר כל שבוע לא היה דבר כזה אף פעם.

"לא צריך לרחם עלינו ברוך השם הכל טוב יש לנו משכורת נאה, אבל בכל פעם שאני יוצאת מהסופר אני אומרת לעצמי איך אימא עם ארבעה ילדים קונה בשר, איך? יש לו מושג? הוא מדבר איתי על בורסה. מה קשור. בוא נדבר על החיים עצמם. על חמלה, רגישות".