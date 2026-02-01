מזעזע: מתמודדת לפריימריז של מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן קראה "לעצור את הילדוה החרדית".

בתיעוד מחוג בית שפורסם בעמוד הרשמי שלה נראית המועמדת כשהיא מציגה נתונים דמוגרפיים על הציבור החרדי וקובעת: "הם (החרדים) מכפילים את עצמם... עוד 25 שנים הם יהיו 50 אחוז, אלא אם כן אנחנו נבלום את זה".

בהמשך הוסיפה וקשרה בין צמצום הילודה לבין סנקציות כלכליות. לדבריה, "מאז שהפסקנו לשלם למעונות יום יש ירידה בילודה. הדבר הזה חייב להיבלם".

ארגון זכויות האדם "בצלמו" הגיש הבוקר פנייה ליועמ"שית גלי בהרב-מיארה, בדרישה לפתוח בחקירה פלילית בחשד להסתה לגזענות ולפעול לפסילת את מועמדותה של המועמדת לכנסת.

שי גליק, מנכ"ל ארגון "בצלמו", מסר: "בעוד שוויכוח פוליטי על תקציבים הוא לגיטימי בדמוקרטיה, קריאה מפורשת ל'בלימת' התרבות של קבוצה אתנית-דתית היא הצהרה גזענית ומסוכנת. הגדרת ילדים כ'איום דמוגרפי' שיש למגר באמצעים שלטוניים היא דה-הומניזציה של קבוצה שלמה שנוגדת את המוסר האנושי".

במכתב מודגש כי "דבריה של המועמדת משרטטים תמונה לפיה קבוצה מסוימת באוכלוסייה היא "בעיה" שיש למגר את גידולה הטבעי, דבר המהווה עילה לפסילה". בארגון מציינים כי בעבר נפסלו מועמדים כמו ח"כ מיכאל בן ארי וברוך מרזל על התבטאויות חמורות פחות לדבריהם, וכי על היועמ"שית להחיל דין שווה במקרה זה.