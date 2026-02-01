בבית החולים שערי צדק מדווחים הבוקר (ראשון) על עוד נערה שאושפזה בשל החלקת שיער לא מוצלחת במיוחד שגרמה לאי ספיקת כליות.

מדובר בנערה צעירה בת 19 שסבלה מאי ספיקת כליות לאחר שעשתה החלקת שיער. זהו המקרה השלישי בתוך כחודשיים בלבד של נערות ונשים צעירות שאושפזו בשערי צדק עם אי ספיקת כליות בדרגות שונות לאחר שעשו החלקת שיער. לאחרונה אושפזו בשערי צדק אישה בת 25 ונערה בת 17.

הנערה הגיעה למיון של בית החולים לאחר שעשתה החלקת שיער וחשה באופן מיידי בתחושת צריבה בקרקפת ולאחר מכן סבלה מחולשה, מבחילות ומהקאות.

לאחר סדרת בדיקות מקיפות, היא אושפזה במחלקה פנימית א', כשתוצאות בדיקות הדם שלה הצביעו על החמרה משמעותית בתפקודי הכליות.

ד"ר זגל חמזה, רופא בכיר בפנימית א', שטיפל בנערה יחד עם מנהלת המכון לנפרולוגיה בשערי צדק, פרופ' לינדה שביט, אומר: "הנערה הגיעה אלינו עם תפקודי כליות ירודים לאחר שעשתה החלקת שיער. היא אושפזה לטובת מעקב אחר תפקודי הכליות שלה, טופלה בנוזלים ושוחררה כשהיא במצב טוב".

פרופ' שביט, יחד עם ד"ר אלון בניה מהמכון לנפרולוגיה בשערי צדק, הם מהיוזמים ומהמובילים של מחקר לאומי רחב שבחן 26 מקרים במשך שלוש שנים של נשים שאושפזו בגלל אי ספיקת כליות לאחר החלקה, שהצביע לראשונה בעולם על הקשר שבין אי ספיקת כליות בנשים לבין החלקות שיער שמכילות חומצה גליאוקסילית. על בסיס המחקר, בין היתר, החליט משרד הבריאות לפני כשלוש שנים לשלול רשיונות מעשרות תמרוקים המכילים חומצה גליאוקסילית. בעקבות ממצאי המחקר וכן, לאחר שהופיעו מקרים דומים בעולם, שוויץ וצרפת פרסמו לציבור אזהרות בעניין. מאז המחקר, דווחו בישראל על מעלה מ-50 מקרים בסך הכל.

פרופ' שביט: "אנחנו רואים עלייה מדאיגה בשערי צדק במקרים של נשים שמתאשפזות עם אי ספיקת כליות לאחר החלקת שיער. כלל שלושת שטופלו אצלנו בחודשיים האחרונים היו של נשים צעירות, ללא מחלות רקע, שאושפזו עם אי ספיקת כליות חריפה רק בגלל החלקת שיער. חלק מהמקרים הובילו גם להגעה מחודשת למלר"ד גם לאחר השחרור מאשפוז".

עוד היא הוסיפה: "אני מבקשת מנשים שמעוניינות לעשות החלקת שיער, תבדקו שהמוצר מאושר על ידי משרד הבריאות, שהחומר לא יבוא במגע עם עור הקרקפת ותדרשו מהמספרות לבצע את ההחלקה בהתאם להוראות היצרן. אם אתן חשות צריבה בקרקפת בזמן החלקה - הורידו את החומר מיד. הבריאות שלכן לפני הכל - אין שום סיבה להגיע למספרה ולסיים באשפוז בבית חולים".