צוות "כיכר השבת" הותקף בידי אספסוף ערבי בשער שכם | צפו בדרמה

לא משילות ולא הרתעה: צוות "כיכר השבת", הכתב משה אריה, חיים שגב וצלם של המערכת, ירדו השבוע באחד הלילות לשער שכם בירושלים, לשוחח עם העוברים ושבים על המלחמה באיראן.

בתחילה, השיחה התנהלה על מי מנוחות, אלא שאז החל להתאסף במקום אספסוף ערבי, שדרש את הפסקת הצילומים והחל לנקוט באלימות כלפי הצוות.

"מצלמים אותנו", זעק אחד מהם. ואחר דרש: "אני רוצה שימחוק את מה שצילם".

רק לאחר דקות ארוכות של דרמה, שוטרי מג"ב שמוצבים בסמוך, הגיעו למקום והרחיקו את האספסוף האלים וחילצו את הצוות בשלום.

