כיכר השבת
שנאה בעיר העתיקה

תיעוד מזעזע: רדף אחרי נזירה, הטיח אותה לקרקע ובעט בראשה

המשטרה חשפה תיעוד קשה של תקיפה אנטי-נוצרית בעיר העתיקה. יהודי בן 36 נעצר בחשד שרדף אחר נזירה צרפתייה, הטיח אותה בעוצמה על הרצפה ובעט בה באכזריות. הקורבן פונתה לבית החולים עם פציעת ראש קשה (משטרה)

תקיפת הנזירה בירושלים
נזירה בירושלים. אילוסטרציה

פרסמה הערב (חמישי) תיעוד מזעזע ממקרה תקיפה חמור שהתרחש השבוע בעיר העתיקה ב. בתיעוד נראה אדם העוקב אחר נזירה, מטיח אותה בעוצמה על הקרקע ובועט בה בזמן שהיא שרועה על הרצפה.

על פי הנמסר, התקיפה בוצעה על ידי תושב ירושלים בן 36 שזיהה את האישה כנוצרייה והחליט לתקוף אותה על רקע זהותה הדתית. עובר אורח שהבחין במתרחש התעמת עם התוקף והצליח להרחיק אותו מהמקום לפני שנמלט.

הנפגעת היא תלמידה ב"אקול ביבליק", בית הספר הצרפתי למקרא וארכיאולוגיה השוכן בעיר העתיקה. כתוצאה מהתקיפה האלימה, היא נפצעה בראשה וסבלה מדימום שהצריך את פינויה לקבלת טיפול רפואי.

כשעתיים לאחר קבלת הדיווח על המקרה, שוטרי מרחב דוד במחוז ירושלים איתרו ועצרו את החשוד בביצוע המעשה. בית משפט השלום בירושלים האריך את מעצרו לצורך המשך פעולות החקירה.

תופעה מדאיגה במקומות הקדושים

מקרה זה מצטרף לשורה של אירועי תקיפה ופגיעה במקומות הקדושים בעיר העתיקה. כזכור, במהלך מטח הטילים האחרון ששוגר מאיראן לעבר ירושלים, נפגעו מספר מקומות מרכזיים בעיר העתיקה, כולל רחבת הר הבית ומתחם כנסיית הקבר.

המשטרה קוראת לציבור להישמע להנחיות ולדווח על כל אירוע חריג או חשוד באזור המקומות הקדושים. יצוין כי בעבר נעצרו חשודים נוספים בגין התנכלויות לנוצרים באזור העיר העתיקה.

עדכונים נוספים בהמשך.

משטרהירושליםמעצרתקיפהתיעודהעיר העתיקהנזירה

