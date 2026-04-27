ימשיכו לשלם משכורת: פיצה האט בצעד מרגש לזכר העובד שנרצח

בזמן שמשטרת ישראל ממשיכה בחקירת רצח ימנו בנימין זלקה ז"ל ומביאה למעצר חשודים נוספים, ברשת פיצה האט פועלים לגיבוש מתווה סיוע למשפחתו ולצוות הסניף שבו עבד.

זלקה, בן 21, נדקר למוות בערב יום העצמאות בסניף בכפר גנים לאחר עימות עם נערים שריססו ספריי שלג בתוך העסק. לפי הפרטים שפורסמו ב'מאקו', נציגי הרשת כבר יצרו קשר עם בני המשפחה וצפויים להיפגש עמם לאחר סיום ימי השבעה, במטרה לבנות תוכנית תמיכה ארוכת טווח.

בין הצעדים שנבחנים: הקמת קרן סיוע ייעודית לצרכים הכלכליים של המשפחה והעברת תשלום חודשי קבוע בגובה שכרו של זלקה, שהיה אחד המפרנסים המרכזיים בבית.

בשלב זה טרם הוחלט למשך כמה זמן יימשך הסיוע, אך במהלך ימי האבל סיפקה הרשת גם מעטפת לוגיסטית למשפחה.

במקביל מתמודדים ברשת עם ההשלכות הקשות על עובדי הסניף, כאשר צוותי טיפול בטראומה מלווים את העובדים שנחשפו לאירוע ומתארים ימים קשים מאז הרצח.

האירוע עורר תגובה ציבורית רחבה, ובקמפיין גיוס המונים עצמאי נאספו למעלה ממיליון וחצי שקלים מתרומות של אלפי אזרחים.