במסגרת המאבק המתמשך של משטרת ישראל בתופעת האמל"ח הבלתי חוקי במגזרים השונים, וביתר שאת במחוז הצפוני, רשמו השוטרים הצלחה מבצעית נוספת בבית עסק פעיל בעיר טבריה.

האירוע התרחש בשעות הערב, כאשר כוחות משטרה פשטו על המקום במסגרת פעילות יזומה וממוקדת, המבוססת על מידע מוקדם ופעילות של המחוז נגד החזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים המסכנים את שלום הציבור.

במהלך החיפוש הקפדני שערכו השוטרים בתוך העסק, הם איתרו אקדח שהוסלק בצורה מתוחכמת. בבדיקה מיידית של הנשק התברר כי מדובר באקדח טעון לחלוטין, כאשר כדור כבר נמצא בתוך קנה הנשק, מוכן לירי מיידי. לצד האקדח, תפסו השוטרים גם מחסנית מתאימה ותחמושת נוספת. הנשק והממצאים נלקחו מהמקום והועברו להמשך מיצוי ראיות ובדיקות מעבדה מקיפות במעבדות הזיהוי הפלילי (מז"פ) של משטרת ישראל, במטרה לבדוק האם נקשר לאירועים פליליים קודמים.

בתיעוד הרשמי שהופץ על ידי דוברות המשטרה, נראים השוטרים כשהם נמצאים בתוך מוסך או סדנת עבודה לאופנועים, המלאה בכלי עבודה ובאופנועי שטח צבעוניים. אחד השוטרים, שעוטה כפפות גומי כחולות לשמירה על שלמות הראיות הפורנזיות, נראה כשהוא פותח בזהירות עטיפה לבנה גדולה על גבי שידת מגירות של כלי עבודה. מתוך העטיפה הוא שולה חלק מכני כבד וגדול של מנוע או תיבת הילוכים מפורקת. השוטר הופך את החלק המכני, ומתוכו הוא מחלץ בזהירות אקדח שחור שהוסלק במרכזו, ולאחר מכן מוציא גם מחסנית שהוחבאה יחד איתו. השוטרים במקום נראים כשהם מתעדים את רגע החשיפה הדרמטי, שמוכיח את רמת ההסלקה הגבוהה בה נקט בעל המקום.