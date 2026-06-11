במסגרת המאבק המתמשך של משטרת ישראל בתופעת האמל"ח הבלתי חוקי במגזרים השונים, וביתר שאת במחוז הצפוני, רשמו השוטרים הצלחה מבצעית נוספת בבית עסק פעיל בעיר טבריה.
האירוע התרחש בשעות הערב, כאשר כוחות משטרה פשטו על המקום במסגרת פעילות יזומה וממוקדת, המבוססת על מידע מוקדם ופעילות של המחוז נגד החזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים המסכנים את שלום הציבור.
במהלך החיפוש הקפדני שערכו השוטרים בתוך העסק, הם איתרו אקדח שהוסלק בצורה מתוחכמת. בבדיקה מיידית של הנשק התברר כי מדובר באקדח טעון לחלוטין, כאשר כדור כבר נמצא בתוך קנה הנשק, מוכן לירי מיידי. לצד האקדח, תפסו השוטרים גם מחסנית מתאימה ותחמושת נוספת. הנשק והממצאים נלקחו מהמקום והועברו להמשך מיצוי ראיות ובדיקות מעבדה מקיפות במעבדות הזיהוי הפלילי (מז"פ) של משטרת ישראל, במטרה לבדוק האם נקשר לאירועים פליליים קודמים.
בתיעוד הרשמי שהופץ על ידי דוברות המשטרה, נראים השוטרים כשהם נמצאים בתוך מוסך או סדנת עבודה לאופנועים, המלאה בכלי עבודה ובאופנועי שטח צבעוניים. אחד השוטרים, שעוטה כפפות גומי כחולות לשמירה על שלמות הראיות הפורנזיות, נראה כשהוא פותח בזהירות עטיפה לבנה גדולה על גבי שידת מגירות של כלי עבודה. מתוך העטיפה הוא שולה חלק מכני כבד וגדול של מנוע או תיבת הילוכים מפורקת. השוטר הופך את החלק המכני, ומתוכו הוא מחלץ בזהירות אקדח שחור שהוסלק במרכזו, ולאחר מכן מוציא גם מחסנית שהוחבאה יחד איתו. השוטרים במקום נראים כשהם מתעדים את רגע החשיפה הדרמטי, שמוכיח את רמת ההסלקה הגבוהה בה נקט בעל המקום.
בעקבות הממצאים החמורים והסכנה המיידית שנשקפה לציבור מעצם החזקת נשק טעון ומוכן לירי בתוך בית עסק, נעצר בעל המקום, תושב טבריה בן 38, והובא לחקירה ממושכת בתחנת המשטרה המקומית, שבסיומה נכלא. מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת בבית המשפט בהתאם לצורכי החקירה ולחומרת העבירות. במקביל למישור הפלילי, הפעילה המשטרה סנקציות מנהליות נגד העסק עצמו: לאחר שנערך שימוע כדין, חתם מפקד תחנת טבריה על צו סגירה מנהלי מיידי למקום למשך 30 ימים, בשל הסיכון הביטחוני והפלילי שנשקף מהמקום.
עם סיום החקירה המאומצת וגיבוש תשתית ראייתית איתנה נגד החשוד, הגישה שלוחת התביעות של משטרת טבריה כתב אישום חמור לבית המשפט בגין העבירות המיוחסות לו. לכתב האישום צורפה גם בקשה רשמית למעצרו של בעל העסק עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. במשטרת ישראל הדגישו בעקבות המקרה כי פגיעה בציבור באמצעות נשק בלתי חוקי היא רעה חולה, והמשטרה תמשיך לפעול בנחישות, ביד קשה ובאופן בלתי מתפשר כדי לסכל אירועי אלימות ופשיעה ולשמור על ביטחונם האישי של האזרחים.
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