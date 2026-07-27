פרטים חדשים נחשפים (שני) בפרשת האם החשודה בחטיפת שני ילדיה הקטנים, פרשה שהעמידה את כוחות המשטרה בירושלים בכוננות גבוהה. על פי דיווח כתבת המשטרה והפלילים של i24NEWS, לי עייש, מאחורי ההודעה החריגה שפרסמה המשטרה מסתתרת דרמה משפחתית ומשפטית חובקת גבולות.

החשודה, עליזה ג'וי הירשברג בת ה-29, מחזיקה באזרחות כפולה – ישראלית וקנדית. על פי הממצאים, היא עזבה את קנדה והגיעה לישראל יחד עם שני ילדיה הקטנים, טאלה רייזל בת השלוש ונתן יעקב וורונה כבן השנה, בעקבות סכסוך אישי חריף שפרץ בינה לבין אבי הילדים המתגורר בקנדה.

כאשר גילה האב הקנדי כי עקבות ילדיו נעלמו והוא אינו מצליח ליצור עמם קשר או לאתר את מקום הימצאם, הוא פנה בדחיפות לרשויות החוק והאכיפה בקנדה. במקביל, נקט בצעד עצמאי ושכר את שירותיו של חוקר פרטי שהחל לעקוב אחר האם ולאסוף מידע על מקום הימצאה.

החקירה הפרטית שהתנהלה על פי בקשתו העלתה ממצאים משמעותיים, אשר הועברו בצינורות הרשמיים לידי רשויות האכיפה והמשטרה בישראל. בעקבות המידע המפורט שהצטבר והחשד המבוסס לביצוע עבירת חטיפה, הוציאו בית המשפט ומשטרת ישראל צו מעצר רשמי נגד האם, במסגרת החקירה הפלילית המנוהלת בתחנת לב הבירה של מחוז ירושלים.

נעלמו מאז אוגוסט

מוקדם יותר היום יצאה משטרת ישראל בפנייה חריגה ודחופה לציבור הרחב, בבקשה לסייע באיתורם של האם ושני ילדיה הפעוטות. מנתוני החקירה שפורסמו עולה כי השלושה נכנסו לתחומי מדינת ישראל עוד בחודש אוגוסט 2025, ומאז נעלמו עקבותיהם כלא היו.

באורח חריג, המשטרה פרסמה את תמונתה של האם ושל שני ילדיה, צעד שנעשה רק במקרים חריגים במיוחד. בהודעה נמסר כי חוקרי תחנת לב הבירה מנהלים חקירה בעקבות תלונה שהתקבלה נגד האם בחשד לחטיפת שני ילדיה.

החיפושים נמשכים

כוחות המשטרה וחוקרי תחנת לב הבירה במחוז ירושלים ממשיכים להשקיע מאמצים מודיעיניים ומבצעיים ניכרים במטרה להגיע אל האם והילדים. ההערכה המרכזית במערכת הביטחון והאכיפה היא כי השלושה עדיין מסתתרים ושוהים באזור ירושלים והסביבה.

"לפי חשד חוקרי המשטרה, ייתכן שהאם וילדיה נמצאים באזור ירושלים", נמסר בהודעה הרשמית. "אנו קוראים לכל מי שיודע דבר או שיש בידו מידע על מקום הימצאם, ליצור קשר עם מוקד 100, או עם היחידה החוקרת בטלפון: 02-5391550."

במקרים דומים בעבר, סכסוכים משפחתיים בינלאומיים הובילו למצבים משפטיים מורכבים, במיוחד כאשר מדובר בהורים בעלי אזרחויות שונות. הפרשה הנוכחית מדגימה את המורכבות המשפטית והרגשית הכרוכה במקרים כאלה, כאשר ילדים קטנים נמצאים במרכז הסכסוך.