המשטרה פרסמה אחר הצהריים (שני) הודעה חריגה במסגרתה היא מבקשת את עזרת הציבור לאיתורה של אם ושני ילדיה, הרקע לא ברור.

לפי ההודעה, חוקרי תחנת לב הבירה במחוז ירושלים מנהלים חקירה בעקבות תלונה שהתקבלה נגד האם החשודה, עלייה ג'וי הירשברג (20, ירושלים), בחטיפת שני ילדיה, טאלה רייזל (כבת 3) ונתן יעקב וורונה (כבן שנה). על פי ממצאי החקירה האם והילדים נכנסו לארץ באוגוסט 2025 ומאז נעלמו עקבותיהם.

לפי חשד חוקרי המשטרה, ייתכן שהאם וילדיה נמצאים באזור ירושלים.

"אנו קוראים לכל מי שיודע דבר או שיש בידו מידע על מקום הימצאם, ליצור קשר עם מוקד 100, או עם היחידה החוקרת בטלפון: 02-5391550."

לא ברור על בסיס מה חשודה האם בחטיפה, ומי הגיש את התלונה כנגדה.