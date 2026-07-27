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נעלמה לפני שנה

המשטרה בהודעה חריגה: אם חטפה את ילדיה ומסתתרת ככל הנראה באזור ירושלים

המשטרה הוציאה אחר הצהריים הודעה חריגה, לפיה אם חשודה שחטפה את שני ילדיה ומסתתרת עימם באזור ירושלים | באורח חריג, המשטרה פרסמה את תמונתה של האם ושני ילדיה (חדשות) 

2תגובות
(צילום: משטרת ישראל)

המשטרה פרסמה אחר הצהריים (שני) הודעה חריגה במסגרתה היא מבקשת את עזרת הציבור לאיתורה של אם ושני ילדיה, הרקע לא ברור.

לפי ההודעה, חוקרי תחנת לב הבירה במחוז מנהלים חקירה בעקבות תלונה שהתקבלה נגד האם החשודה, עלייה ג'וי הירשברג (20, ירושלים), בחטיפת שני ילדיה, טאלה רייזל (כבת 3) ונתן יעקב וורונה (כבן שנה). על פי ממצאי החקירה האם והילדים נכנסו לארץ באוגוסט 2025 ומאז נעלמו עקבותיהם.

לפי חשד חוקרי המשטרה, ייתכן שהאם וילדיה נמצאים באזור ירושלים.

"אנו קוראים לכל מי שיודע דבר או שיש בידו מידע על מקום הימצאם, ליצור קשר עם מוקד 100, או עם היחידה החוקרת בטלפון: 02-5391550."

לא ברור על בסיס מה חשודה האם בחטיפה, ומי הגיש את התלונה כנגדה.

ירושליםחטיפת ילדיםמשטרת ישראל

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2
אזור ירושלים מאה שערים או אזור ירושלים שועפאט?
זופניק
1
האם היתה נשואה לאזרח קנדי שהוא אבי הילדים. הוא הגיש תלונה באינטרפול והפעיל חוקרים פרטיים שמצאו כי האם וילדיה הגיעו לישראל לאזור ירושלים.
והוא פליאי

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