מה קורה בגבעת זאב? המשטרה מתגברת את האבטחה על ראש העירייה 

משטרת ישראל החליטה לתגבר את מערך האבטחה סביב ראש עיריית גבעת זאב, יוסי אסרף, לאחר שהעלתה את רמת האיום עליו לדרגה 4, בעקבות מסע הסתה ואיומים שנמשך בימים האחרונים נגדו ונגד בני משפחתו.

על פי הודעת עיריית גבעת זאב, בתקופה האחרונה התמודד אסרף עם הסתה בלתי פוסקת, שבעקבותיה התקבלו גם איומים על חייו. חלק מהמעורבים נחקרו על ידי המשטרה, ואחד החשודים נעצר ויובא לדיון בבית המשפט.

לטענת גורמים בעירייה, ברקע לאיומים עומדים צעדי האכיפה והרפורמות שמקדם אסרף מאז כניסתו לתפקיד. לדבריהם, המהלכים שנועדו להסדיר את ההתנהלות בעיר פגעו באינטרסים של גורמים שונים, ומאז מתנהל נגדו מסע הסתה ואיומים.

מעיריית גבעת זאב נמסר: “אנו רואים בחומרה רבה את ההסתה וניסיונות ההפחדה. איומים אלו אינם מכוונים רק כלפי ראש העיר באופן אישי, אלא מהווים פגיעה בכלל עובדי העירייה ובנבחרי הציבור המבצעים את עבודתם נאמנה. עיריית גבעת זאב תמשיך לפעול למען התושבים ולשמור על הסדר הציבורי ללא מורא".

ראש העיר יוסי אסרף הודה למשטרת ישראל על הטיפול המהיר ואמר כי מאז כניסתו לתפקיד מובילה העירייה רפורמות ותהליכי עומק שנועדו לעשות סדר ולתקן עיוותים של שנים.

לדבריו, גורמים שאיבדו את מוקדי הכוח שלהם מנסים להלך אימים ולשבש את העשייה הציבורית, אך הדגיש כי ימשיך לפעול למען תושבי גבעת זאב וכי “שום איום לא יעצור את תנופת העשייה”.