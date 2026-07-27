כיכר השבת
רמת איום 4

מה קורה בגבעת זאב? המשטרה מתגברת את האבטחה על ראש העירייה 

לאחר מסע הסתה ואיומים על ראש עיריית גבעת זאב, יוסי אסרף, ועל בני משפחתו, החליטה המשטרה להעלות את רמת האיום עליו לדרגה 4 ולתגבר את האבטחה סביבו | אחד החשודים נעצר ויובא לדיון בבית המשפט (בארץ)

ראש מועצת גבעת זאב - יוסי אסרף (צילום: אביעד לוי)

משטרת ישראל החליטה לתגבר את מערך האבטחה סביב ראש עיריית גבעת זאב, יוסי אסרף, לאחר שהעלתה את רמת האיום עליו לדרגה 4, בעקבות מסע הסתה ואיומים שנמשך בימים האחרונים נגדו ונגד בני משפחתו.

על פי הודעת עיריית גבעת זאב, בתקופה האחרונה התמודד אסרף עם הסתה בלתי פוסקת, שבעקבותיה התקבלו גם איומים על חייו. חלק מהמעורבים נחקרו על ידי המשטרה, ואחד החשודים נעצר ויובא לדיון בבית המשפט.

לטענת גורמים בעירייה, ברקע לאיומים עומדים צעדי האכיפה והרפורמות שמקדם אסרף מאז כניסתו לתפקיד. לדבריהם, המהלכים שנועדו להסדיר את ההתנהלות בעיר פגעו באינטרסים של גורמים שונים, ומאז מתנהל נגדו מסע הסתה ואיומים.

מעיריית גבעת זאב נמסר: “אנו רואים בחומרה רבה את ההסתה וניסיונות ההפחדה. איומים אלו אינם מכוונים רק כלפי ראש העיר באופן אישי, אלא מהווים פגיעה בכלל עובדי העירייה ובנבחרי הציבור המבצעים את עבודתם נאמנה. עיריית גבעת זאב תמשיך לפעול למען התושבים ולשמור על הסדר הציבורי ללא מורא".

ראש העיר יוסי אסרף הודה למשטרת ישראל על הטיפול המהיר ואמר כי מאז כניסתו לתפקיד מובילה העירייה רפורמות ותהליכי עומק שנועדו לעשות סדר ולתקן עיוותים של שנים.

לדבריו, גורמים שאיבדו את מוקדי הכוח שלהם מנסים להלך אימים ולשבש את העשייה הציבורית, אך הדגיש כי ימשיך לפעול למען תושבי גבעת זאב וכי “שום איום לא יעצור את תנופת העשייה”.

גבעת זאביוסי אסרףמשטרת ישראל

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר