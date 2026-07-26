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חינוך לטבח מגיל אפס

"רוצו למוצב ותהרגו את היהודים": כך הילדים ברצועה מבטיחים את ה-7 באוקטובר הבא | צפו

בלוגר עזתי מתעד ילדים רעולי פנים בחמאס • "רוצו למוצב ותהרגו אותם" - ההנחיות שניתנות לדור העתיד | כתבנו משה אריה מסביר איך ברצועה מחנכים לטבח הבא נגד יהודים - מגיל אפס (חדשות)

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התיעוד מהרצועה
התיעוד מהרצועה| צילום: צילום: רשתות ערביות, לפי סעיף 27א

תיעוד החדש מלב מחנות העקורים ברצועה מציב מראה מפוכחת ונוקבת מול העיניים. רק בחודש האחרון ציינו אלף ימים של לחימה בלתי פוסקת, אלפי לוחמים שנכנסו ויצאו מהרצועה, וסוגיה אחת שנותרה בלב הוויכוח הציבורי: האם קיימת היתכנות להסדר מדיני או הסכם מול ארגון הטרור חמאס?

המציאות בשטח מוכיחה שוב ושוב מול איזה אויב אנחנו עומדים. אין שום חרטה, אין שום התפכחות, ומה שמוזרק לדור העתיד ברצועה שווה יותר מאלף מילים של פוליטיקאים. הבלוגר העזתי המוכר אבו עלי, שרק לא מזמן לגלג בחוצפה על חללי צה"ל שנפלו בקרב, יצא לסיבוב נוסף בלב מחנות האוהלים ברצועה. התיעוד שהעלה אינו מותיר מקום לספק.

"לשבור את היהודים ולמות כשהידים"

זאטוטים קטנים עוטים רעולים, חמושים בסכינים וברובי צעצוע, מדקלמים למצלמה את הרעל שעליו גדלו מגיל אפס. מול המצלמות, הילדים מצהירים ללא כחל וסרק על השאיפה "לשבור את היהודים ולמות כשהידים", תוך שיווק קללות חריפות נגד מדינת ישראל והיהודים.

גם ניסיונות של הבלוגר להזהיר אותם בחצי חיוך מפני רחפני צה"ל שמזהים פנים מכוסות, לא עוצרים את הרצף. מבחינת הילדים, המטרה סומנה מראש. החלק המקומם עוד יותר מגיע מאבו עלי עצמו שמקיף אותם. גם כאשר הילדים מלינים על התנאים הקשים, על הבוץ והגשם שחודר לתוך האוהלים הקרועים, המסר שלו אינו עוסק בשיקום או בעתיד, אלא בהכוונת טרור ישירה.

אבו עלי מעביר להם הנחיה ברורה: "יאללה ילדים, לאט לאט כנסו, רוצו למוצב ותהרגו אותם!" הסרטון הזה הוא תזכורת חדה ונוקבת לכל מי שמחפש פרטנרים או פתרונות קסם. הדור הצעיר ברצועת מתוחזק על שנאת ישראל טהורה, מוסת לשחיטת יהודים וכבר מסומן להוציא לפועל את ה-7 באוקטובר הבא.

המחיר של אשליות

בזמן שבישראל יש מי שממשיך לדבר על ניתוחים מדיניים, אשליות על שינוי תודעתי ודיבורים ריקים על היום שאחרי, התיעוד הזה מזכיר לנו שוב ושוב את המחיר של התעלמות מהמציאות. כפי שנחשף בעבר, האיום מבית של בעלי תעודות הזהות הכחולות והסכנה הקיומית שמתבשלת ממש אצלנו בסלון הביתי, כך גם הדור הצעיר ברצועה מהווה איום ממשי שאי אפשר להתעלם ממנו.

המציאות המזעזעת הזו מצטרפת לשורה ארוכה של עדויות על אכזריות חמאס. רק לאחרונה נחשפו פרטים מזעזעים על רצח החטוף חנן יבלונקה הי"ד, שנורה בפסטיבל נובה והועבר פצוע לבית חולים ב, שם רופאים החליטו להוציאו להורג במקום לטפל בו. אלו הם האנשים שמולם יש מי שמדבר על הסדרים והסכמים.

התיעוד מהשטח מעיד על עצמו: אין כאן שותף לשלום, אין כאן רצון אמיתי לשינוי, ואין כאן עתיד של דו קיום. יש כאן רק דור שלם שגדל על שנאה, אלימות וטרור, והמסר שלו ברור: ה-7 באוקטובר הבא כבר בדרך.

עזהרצועת עזהתקיפה בעזהה-7 באוקטוברהשביעי באוקטוברמשה אריה
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4
ממשלה חלשה, לכבוש את המסכנים לשלוט ולהכניס להם לבתי ספר מורים יהודים
יעקב
ממשלה חזקה רק הבג״ץ לא מרשה לעשות כלום צריכים להחליש את כח הבג״ץ בקלפי בעזרת השם בקרוב
משה
3
כתבה מנצחת וחשיפה חובה! שאפו ענקי לכתב שמביא שוב ושוב את הקולות והמראות מהשטח בלי לייפות ובלי להתייפייף. ככה נראית עיתונות אמיתית ומפוקחת. ישר כוח!
ישראל ליבל
2
מדוע עם כל הנסיונות שלהם, אנחנו מרשים לעצמינו להשלים עם כך שהם יצליחו לשחזר את היום ההוא?!!!?? תרשמו לא יקום ולא יהיה...ותבינו: היום ההוא בוגדים מבפנים הנדסו אותו..זה ברור!!!! יש לי מקור שאין לאף אחד.
יהודי
1
אלה שאוהבים אותם הם שמואלנים ! שגרון בעוטף ואפשרו למחבלים להיכנס חופשי לעוטף ! טפשים גמורים ! ההורים שלנו גדלו במדינות ערב ! בגיל 5 בילדות הזהירו אותנו ! ערבי בקבר 40 שנים הוא עוד יכול לקום ולהרוג אותך ! והישראלים הטפרים ידעו את זה אבל סרבו להאמין ! [ ההורים שלנו נולדו וגדלו שם דורות ! אז מי יודע יו
בוקר טוב !

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