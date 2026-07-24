( צילום: באדיבות המצלם )

לאחר הפיגוע הקשה שהתרחש בסמוך לכביש גלעד בשומרון, מגוללים אזרחים מקבוצת המטיילים שהותקפה את השתלשלות האירוע, ומספרים על התנהלות חמורה של הכוח הצבאי שהוזעק למקום.

"הטיול יצא מהר ברכה לפנות בוקר, כשהקבוצה מנתה כ60 מטיילים יהודים עם 2 מלווי נשק ארוך, ועוד כמה אחרים עם אקדחים. בדרך עצרנו במעין קרוב לרכס סלע". "בסביבות השעה 07:05 התרחשה התקרית הראשונה. מספר ערבים מהכפר והתחילו לנסות לגרש אותנו, זרקו אבנים ותקפו אותנו עם אלות. אחד המטיילים נפצע בפניו. נסוגנו אחורה והמשכנו בצעידה ברכס סלע לכיוון חוות גלעד". "בשעה 08:05 התרחשה ההיתקלות השנייה. עשרות ערבים מהכפר תל התחילו לתקוף אותנו וליידות אבנים. רק בשלב הזה הגיע למקום חייל בודד, כששני החיילים האחרים שהיו איתו התמהמהו בדרך ככל הנראה. הגיבור שנפל בחוות גלעד: בניהו מלט הי"ד קפץ להציל ונרצח מירי מחבלים כיכר השבת | 11:02 "הערבים התחילו להקיף את הקבוצה משלושה כיוונים, שניסתה מצידה לנתק מגע לכיוון ציר גלעד. בשלב הזה היו שני אזרחים חמושים מהקבוצה ביצעו ירי להגנה עצמית, אבל ירי מדוד כי היו רק עם מחסנית אחת. החייל שהיה עם אפוד מלא סירב לירות!", מתאר עד הראייה.

- צילום: באדיבות המצלם | צילום: צילום: באדיבות המצלם 10 10 0:00 / 0:36

הוא מוסיף ומתאר: "הערבים המשיכו להתקדם והקיפו את הקבוצה, שניסתה לרדת במורד ההר. בשלב הזה הגיע כבר מספר הערבים בשטח למאות. כעבור כמה דקות הגיע למקום ג'יפ צבאי. 2 דקות אחריו הגיעו גם שני אנשי ביטחון אזרחיים מחוות גלעד. למרות הגעת הכוח, החיילים היו בצד, לא עשו כלום וסירבו לבצע ירי כלשהו".

"בלית ברירה, ניסו אנשי הביטחון האזרחיים להדוף את ההמון הערבי וביצעו מעט ירי באוויר, אך ללא הועיל. אזרחים בלתי חמושים ניסו גם הם לסייע בהגנה על הקבוצה, אך החיילים הדפו אותם לאחור- כולל את מלווי הנשק של הקבוצה. תוך כדי הבלאגן חטף אחד הערבים, שייח מהכפר, את נשקו של אחד אנשי הביטחון האזרחיים, וירה. רק בשלב הזה נזכרו החיילים להשיב אש".

- צילום: באדיבות המצלם | צילום: צילום: באדיבות המצלם 10 10 0:00 / 0:43

מוקדם יותר הותר לפרסום כי בניהו מלט הי"ד, בן 32, תושב חוות גלעד שבשומרון, חבר כיתת הכוננות של היישוב ואחראי החקלאות בחווה, הוא הנרצח בפיגוע הירי הקשה שאירע הבוקר (ו') סמוך לחוות גלעד. בניהו יצא לסייע לקבוצת מטיילים ישראלים שהותקפה באזור הכפר תל, ובמהלך פעולות החילוץ נורה על ידי מחבלים ונהרג במקום.

בניהו הותיר אחריו את רעייתו אסתר ושתי בנות, בנות 12 ו-13. הוא היה דמות מרכזית בחוות גלעד, לא רק כאחראי החקלאות אלא גם כחבר פעיל בכיתת הכוננות שדאג לביטחון התושבים.

בניהו מלט הי"ד היה במשך שנים הרוח החיה מאחורי פורום "מאבק על כל דונם" שהשפיע רבות על שינוי התפיסה ביחס למרחבים ביהודה ושומרון. הוא מעולם לא הסתפק בגדרות ובכבישים המוכרים ודחף ללא הרף לכבוש את המרחב.

בניהו תיעד והפיץ מידע על ההשתלטות הערבית המאורגנת, ולימד רבים איך לעקוב ולחקור אחרי התוכניות של האויב. פעולותיו היו להן השפעה רבה על שינוי דעת הקהל. הוא תמיד הקפיד שלא להבדיל בין שטחי C לשטחי B ולא הפסיק להתריע על ההשתלטות של האויב ברכס סלע - במקום בו נפל.

בניהו היה זה שחשף את התוכנית של הרשות הפלסטינית לבנות שכונה במזבח יהושוע בהר עיבל ונלחם בכל כוחו בכל דרך להקים יישוב במקום. הוא ייסד את המניין השבועי במזבח ופעל רבות במעשה והסברה.