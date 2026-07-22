הנס במנהרות עזה: שורד השבי חושף מה עשה עם החטופים בתשעה באב

( צילום: שמואל בצלאל דהן )

שורד השבי בר קופרשטיין ריגש היום (רביעי) רבים ברשת כאשר שיתף סרטון וידאו מיוחד ומחזק זמן קצר לפני כניסת צום תשעה באב. בדבריו גילה לראשונה כיצד לפני שנה, בהיותו כלוא במעמקי המנהרות ברצועת עזה יחד עם חטופים נוספים, החליטו הוא וחבריו לצום את הצום כהלכתו למרות התנאים הקשים מנשוא והמחסור הכבד במזון ובמים.

קופרשטיין פתח את דבריו ושיתף את הצופים בזיכרון המרגש מתקופת השבי: "אנחנו שעה לפני כניסת הצום ואני רוצה לספר לכם סיפור קטן שלי מהשבי. שנה שעברה בתשעה באב אני החלטתי לצום, אני ועוד כל החטופים שהיו איתי במנהרה. "וזה היה לא פשוט, כי תחשבו לצום במנהרה זה אומר שאתה צם יום קודם, כי אתה שומר את האוכל כדי שיהיה לך בעצם לצאת הצום".

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בהמשך הדברים תיאר בר את המניע העמוק שהוביל אותם לקבל על עצמם את הצום דווקא בתנאים הקשים של המנהרה, ואת האמונה שליוותה אותם: "ואנחנו באמת החלטנו לעשות את זה. אמרנו אולי זה יעזור לנו לשחרור שלנו, אולי בורא עולם ישחרר אותנו, ובאמת אנחנו השתחררנו".

לקראת סיום דבריו פנה שורד השבי אל הציבור וביקש להעניק להם כוח וחיזוק מתוך הסיפור האישי שלו ושל חבריו לשבי: "ואני רוצה שתחשבו על זה כל מי שמחליט לצום היום, כששנה שעברה היו שישה חטופים בעזה שהחליטו לצום, ולא היה להם פשוט אבל הם עשו זאת בכל זאת.

"אז השנה כל מי שצם באמת, אם קשה לך או שאתה לא מצליח, תחשוב על זה שבשנה שעברה היו שישה חטופים בעזה שהחליטו לצום, ואולי הסיפור שלי יתן לכם כוח. אז אוהב את כולכם ושיהיה לכולנו צום קל ומועיל".