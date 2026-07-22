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בן גביר זעם בסיור במזרח ירושלים: "נגמרו הימים שיהודים פחדו לעבור כאן" | צפו

השר בן גביר ערך סיורבמזרח ירושלים ערב תשעה באב • קיבל סקירה על ירידה דרמטית בפח"ע ועלייה בתפיסות נשק | בתום הסיור אמר: "היום המציאות השתנתה - יש יותר נוכחות משטרתית" (בארץ)

לוחמי צה"ל פועלים ביו"ש (צילום: צה"ל)

השר לביטחון לאומי, , ערך אתמול (שלישי), ערב תשעה באב, סיור מקצועי מקיף במזרח ירושלים, במהלכו קיבל סקירה על המצב הביטחוני והפעילות המשטרתית באזור. הסיור התקיים בליווי סגן ראש עיריית ירושלים אריה קינג, מפקד מחוז ירושלים ניצב אבשלום פלד, מפקד מרחב קדם, המזכיר הביטחוני לשר ניצב סמי מרציאנו ובכירים נוספים.

במהלך הסיור הוצגו לשר נתונים מעודדים על הפעילות המבצעית במזרח העיר: ירידה דרמטית בפעילות חבלנית עוינת, עלייה משמעותית בתפיסות אמצעי לחימה, הגדלה במספר חברי כיתות הכוננות, חיזוק הנוכחות המשטרתית והשיפור הניכר במצב הביטחוני בתקופה האחרונה.

התיעוד מהסיור
התיעוד מהסיור| צילום: צילום: דוברות

כחלק מהסיור, ביקר השר במתחם המשטרתי החדש ההולך ומוקם במזרח ירושלים, שצפוי לשמש מרכז פעילות משמעותי. המתחם יאכלס את מרחב קדם, תחנת שלם ויחידות משטרתיות נוספות, במסגרת מהלך אסטרטגי להרחבת הנוכחות המשטרתית וחיזוק המשילות באזור.

במסגרת התגבור הביטחוני נוספו 40 תקני משטרה חדשים ו-40 תקני שיטור עירוני, שיחזקו באופן משמעותי את יכולות האכיפה והפעילות המבצעית במזרח העיר. צעד זה מצטרף לשורה של מהלכים שננקטו בחודשים האחרונים לשיפור המצב הביטחוני באזור.

בהמשך הסיור, השר פגש עם תושבים ובעלי עסקים ברחובות מזרח ירושלים, ששיתפו אותו בתחושות השיפור בביטחון האישי לצד הצרכים המבצעיים והקריאה להמשך חיזוק האכיפה והמשילות. הפגישות העידו על השינוי המוחשי שחל באזור בתקופה האחרונה.

בן גביר: 'אנחנו בעלי הבית'

בסיום הסיור, מסר השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: "היו ימים שבהם המשטרה כמעט לא הייתה כאן. היו ימים שיהודים פחדו לעבור כאן. היום המציאות השתנתה - יש יותר נוכחות משטרתית, יותר שקט, יהודים עובדים ומסתובבים כאן בביטחון, ואנחנו בעלי הבית".

בן גביר הדגיש את הנתונים המבצעיים: "הנתונים מדברים בעד עצמם: ירידה בפח"ע, עלייה בתפיסות אמצעי הלחימה, יותר פעילות יזומה ויותר משילות. ככה זה עובד - כשמגלים נחישות, כוח ותקיפות, האויב מבין את המסר".

יצוין כי בימים האחרונים מתמודדות כוחות הביטחון עם אתגרים ביטחוניים מורכבים במזרח ירושלים ובאזורי יהודה ושומרון. רק לפני מספר ימים נעצר תושב נצרת בחשד לתכנון פיגוע בשר בממשלה, ובשבוע האחרון נלכד מבוקש חמוש ברמאללה לאחר מרדף דרמטי.

הסיור במזרח ירושלים מצטרף למאמצים המתמשכים של משטרת ישראל וכוחות הביטחון לחיזוק המשילות והנוכחות המשטרתית באזורים רגישים, תוך שמירה על ביטחון התושבים והמבקרים באזור.

הסיור במזרח ירושלים (צילום: דוברות)
הסיור במזרח ירושלים (צילום: דוברות)
הסיור במזרח ירושלים (צילום: דוברות)
הסיור במזרח ירושלים (צילום: דוברות)
חמאסאיתמר בן גבירשב"כתשעה באבמזרח ירושליםפח"ע

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