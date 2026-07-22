אחרי ההתרסקות בסקרים ביחד נפלג | בנט: 'אם לא נפרק את המדינה החרדית, נאבד את המדינה' מסלים את הטון: על רקע הירידה המתמשכת בכוחו בסקרים, יו"ר מפלגת בנט נשא דברים חריפים נגד הציבור החרדי במהלך כנס פעילים, ועורר גל תגובות (חדשות בארץ)

דש דני שפיץ כיכר השבת | 13:04