יו"ר מפלגת בנט עורר סערה לאחר שנשא דברים חריפים בכנס פעילים, שבהם תקף את הציבור החרדי וקרא לשינוי דרמטי במדיניות כלפיו.
במהלך נאומו אמר בנט:
"לכן תם עידן הפשרות; לא פטורים, לא תקציבים. אם לא נפרק את המדינה החרדית האנטי-ציונית, נאבד את המדינה הציונית. ואני רוצה לומר לכם, אני אומר את זה מאהבה לאחינו, אני לא שונא..."
הדברים נאמרו בכנס פעילים, ימים ספורים לפני תשעה באב, ועוררו ביקורת חריפה בשל העיתוי והניסוח החריף שבו בחר להשתמש.
הנאום מגיע בתקופה שבה סקרים שונים מצביעים על 'צניחה' בכוחה של מפלגתו לעומת נתונים גבוהים יותר שנרשמו בעבר.
מערכת הפוליטית עוקבים האם ההתבטאות החריפה נועדה לחדד מסרים לקהל הבוחרים או משקפת קו אידאולוגי תקיף יותר לקראת מערכת הבחירות והסקרים הללא מחמאים.
כאמור אמש (שלישי) בסקר חדשות 13 שפורסם הערב נרשמה ירידה נוספת בכוחה של מפלגתו, כאשר היא יורדת לשפל חדש של 14 מנדטים בלבד.
לפי הסקר, הליכוד מאבד מנדט אחד, בעוד גוש מתנגדי נתניהו יורד במנדט אחד ועומד על 60 מנדטים, לאחר שהמפלגות הערביות התחזקו בשני מנדטים.
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