כיכר השבת
אחרי ההתרסקות בסקרים

ביחד נפלג | בנט: 'אם לא נפרק את המדינה החרדית, נאבד את המדינה' 

מסלים את הטון: על רקע הירידה המתמשכת בכוחו בסקרים, יו"ר מפלגת בנט נשא דברים חריפים נגד הציבור החרדי במהלך כנס פעילים, ועורר גל תגובות (חדשות בארץ)

3תגובות
בנט (צילום: מסך)

יו"ר מפלגת עורר סערה לאחר שנשא דברים חריפים בכנס פעילים, שבהם תקף את הציבור החרדי וקרא לשינוי דרמטי במדיניות כלפיו.

במהלך נאומו אמר בנט:

"לכן תם עידן הפשרות; לא פטורים, לא תקציבים. אם לא נפרק את המדינה החרדית האנטי-ציונית, נאבד את המדינה הציונית. ואני רוצה לומר לכם, אני אומר את זה מאהבה לאחינו, אני לא שונא..."

הדברים נאמרו בכנס פעילים, ימים ספורים לפני תשעה באב, ועוררו ביקורת חריפה בשל העיתוי והניסוח החריף שבו בחר להשתמש.

הנאום מגיע בתקופה שבה סקרים שונים מצביעים על 'צניחה' בכוחה של מפלגתו לעומת נתונים גבוהים יותר שנרשמו בעבר.

מערכת הפוליטית עוקבים האם ההתבטאות החריפה נועדה לחדד מסרים לקהל הבוחרים או משקפת קו אידאולוגי תקיף יותר לקראת מערכת הבחירות והסקרים הללא מחמאים.

כאמור אמש (שלישי) בסקר חדשות 13 שפורסם הערב נרשמה ירידה נוספת בכוחה של מפלגתו, כאשר היא יורדת לשפל חדש של 14 מנדטים בלבד.

לפי הסקר, הליכוד מאבד מנדט אחד, בעוד גוש מתנגדי יורד במנדט אחד ועומד על 60 מנדטים, לאחר שהמפלגות הערביות התחזקו בשני מנדטים.

בנימין נתניהוחרדיםנפתלי בנטהליכודסקרים

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0 תגובות

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3
מה זה משנה למה הוא מדבר כך,זו הסתה והוא חייב לשלם על כך בכלא, להגיד צריך לחסל זה הסתה לרצח,נבחרי הציבור חייבים להתלונן על זה בבגץ
לוי
2
תפסיק לבנטט לנו את השכל
ראינו מי מכר את המדינה לערבים
1
בנט לפני שאתה מפרק את כל החרדים לשיטתך אנא ממך שים כובע טמבל על הקרחת שלך היא מסנוורת את הציבור וזה מזיק מאוד לעיניים.
יד

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