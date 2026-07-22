אזרח חרדי מצפת טוען כי חווה אירוע חריג ומטלטל במהלך נסיעה בכביש 90 בשבוע שעבר, כאשר לדבריו חייל צה"ל, איש קבע, נסע לצדו, סימן לו לעצור ובהמשך שלף לעברו נשק ואיים לירות בו.

בריאיון לרדיו 103FM סיפר כי סמוך לצומת ראש פינה, לאחר שעצר בעקבות הרמזור, יצא מרכבו כדי לברר מדוע החייל מסמן לו לעצור. לדבריו, החייל ישב ברכבו כשהוא מחזיק בנשק טעון ומכוון אותו לעברו, ואמר: "תעוף מפה, תזוז, אני יורה בך".

האזרח סיפר כי בתחילה חשב שמדובר בבדיחה, אך לאחר שהבין שהאיום רציני, חזר במהירות לרכבו. לדבריו, בהמשך הפעיל את מצלמת הדרך שברכבו ושב למקום, אך בשלב זה הנשק כבר לא היה בידי החייל.

בהמשך נסע לתחנת המשטרה בראש פינה, שם, לדבריו, לקה בהתקף חרדה. "רעדתי, רצו להזמין לי אמבולנס", סיפר. לאחר מכן הגיש תלונה במשטרה ובהמשך גם תלונה למצ"ח, בתקווה שהאירוע ייחקר ויטופל.

עוד סיפר כי במהלך העימות החייל אמר את המילה "עריק", אך לדבריו לא הבין מדוע. "אמרתי לו שעשיתי צבא. גם אם לא הייתי עושה צבא, אסור לעשות דבר כזה לבן אדם", אמר.

לדבריו, דווקא על רקע המתיחות הציבורית בתקופה האחרונה, חש חובה להתלונן. "אם לא היה המצב הנוכחי בארץ, אולי הייתי מוריד את הראש והולך הביתה. אבל הרגשתי שדמנו הותר. אתה הולך ברחוב, ומישהו מכוון עליך נשק. זה דבר שמזעזע אותי".

נכון לעת הזו, לא פורסמה תגובת צה"ל או המשטרה לטענות שהעלה המתלונן. מדובר בגרסתו של האזרח, והנסיבות נמצאות בבדיקה בעקבות התלונות שהגיש.