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ערב ט' באב

"תעוף מפה או שאני יורה בך": החרדי שחייל כיוון לעברו נשק שובר שתיקה

לראשונה מאז התקרית, האזרח החרדי שטוען כי חייל צה"ל כיוון לעברו נשק במהלך נסיעה בכביש 90 חושף את גרסתו בריאיון ומספר על רגעי האימה: "הרגשתי שדמנו הותר" (חדשות בארץ)

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הכשרת הלוחמים של חטיבת "החשמונאים" (צילום: דובר צה"ל)

אזרח חרדי מצפת טוען כי חווה אירוע חריג ומטלטל במהלך נסיעה בכביש 90 בשבוע שעבר, כאשר לדבריו חייל , איש קבע, נסע לצדו, סימן לו לעצור ובהמשך שלף לעברו נשק ואיים לירות בו.

בריאיון לרדיו 103FM סיפר כי סמוך לצומת ראש פינה, לאחר שעצר בעקבות הרמזור, יצא מרכבו כדי לברר מדוע החייל מסמן לו לעצור. לדבריו, החייל ישב ברכבו כשהוא מחזיק בנשק טעון ומכוון אותו לעברו, ואמר: "תעוף מפה, תזוז, אני יורה בך".

האזרח סיפר כי בתחילה חשב שמדובר בבדיחה, אך לאחר שהבין שהאיום רציני, חזר במהירות לרכבו. לדבריו, בהמשך הפעיל את מצלמת הדרך שברכבו ושב למקום, אך בשלב זה הנשק כבר לא היה בידי החייל.

בהמשך נסע לתחנת המשטרה בראש פינה, שם, לדבריו, לקה בהתקף חרדה. "רעדתי, רצו להזמין לי אמבולנס", סיפר. לאחר מכן הגיש תלונה במשטרה ובהמשך גם תלונה למצ"ח, בתקווה שהאירוע ייחקר ויטופל.

עוד סיפר כי במהלך העימות החייל אמר את המילה "עריק", אך לדבריו לא הבין מדוע. "אמרתי לו שעשיתי צבא. גם אם לא הייתי עושה צבא, אסור לעשות דבר כזה לבן אדם", אמר.

לדבריו, דווקא על רקע המתיחות הציבורית בתקופה האחרונה, חש חובה להתלונן. "אם לא היה המצב הנוכחי בארץ, אולי הייתי מוריד את הראש והולך הביתה. אבל הרגשתי שדמנו הותר. אתה הולך ברחוב, ומישהו מכוון עליך נשק. זה דבר שמזעזע אותי".

נכון לעת הזו, לא פורסמה תגובת צה"ל או המשטרה לטענות שהעלה המתלונן. מדובר בגרסתו של האזרח, והנסיבות נמצאות בבדיקה בעקבות התלונות שהגיש.

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4
לצערי אם אין סרטון של הוכחות אף אחד לא יסתכל לכיוונו ויסגרו את התיק ברגע, ואתם יודעים מה? גם אם היה הוכחה יסגרו את התיק! זו מדינת ישראל מה חשבתם???
מיואש
3
צריך לעשות יד אחת עם הערבים להעיף את הציונאצים לאוגנדה
גאה להיות משתמט
כמו בתרפט שחסו על החרדים? או כמו שצאצאי חשמונאי עשו יד אחת עם היוונים? תהיה גאה להיות משתמט, אבל למה להיות גם בור ועם הארץ? ואם כבר אתה בור ועם הארץ שלפחות ישאר לך רגש יהודי לאחיך... גם אם הם טועים ומתעמרים...
עצוב
2
מה הבעיה של המשטרה למצא את האירוע במצלמות של הרמזור??? חייבים לטפל במשוגע הזה בחומרה כדי שלא יהיו מקרים נוספים.. למען יראו ויראו
אני
1
אולי נעשה קמפיין כמו חמאס, נטען לרצח עם כמעט..., מכות כמו נאצים,,, הרעבת ילדי אברכים...
גועל נפש של מדינה

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