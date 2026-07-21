האחים החשודים נעצרו; החומרים שנמצאו בטלפון זעזעו את השוטרים

( צילום: דוברות המשטרה )

הצהרת תובע הוגשה השבוע נגד שני אחים, תושבי אחת המועצות המקומיות באזור ואדי ערה, בחשד להחזקה ונשיאה בלתי חוקית של אמצעי לחימה רבים בהם רובי סער מסוג M-16, אקדחים ותחמושת מגוונת.

החקירה הסבוכה, שנוהלה על ידי חוקרי היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) של מרחב אשר במחוז חוף, חשפה תשתית ראייתית נרחבת שכללה בין היתר תיעודים מפלילים מתוך מכשיריהם הניידים של החשודים, בהם הם נראים אוחזים בנשק חם – ואף תמונה מעוררת חרדה שבה נראה רוב סער ארוך מונח ממש לצדו של תינוק קטן בלול. ראשיתה של הפרשה המודאגת החלה כחקירה בעלת אופי ביטחוני חמור, אשר נוהלה בשיתוף פעולה הדוק בין שוטרי מחוז חוף לבין שירות הביטחון הכללי (שב"כ). החשד הראשוני שעלה בקרב גורמי הביטחון התמקד במעורבות אפשרית של החשודים בעבירות הממוקדות נגד ביטחון המדינה. אולם, ככל שהעמיקה החקירה ונאספו הראיות בשטח, הסירו חוקרי השב"כ את החשד לזווית הביטחונית-לאומנית והעבירו את המשך הטיפול המלא לחוקרי הפלילים של יחידת היל"פ.

( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )

חוקרי המשטרה המשיכו לפעול במרץ במטרה למוטט את שרשרת ההחזקה הבלתי חוקית של אמצעי הלחימה באזור. במהלך החקירה נעצרו שני החשודים, אחים בני 24 ו-27 המתגוררים במועצה המקומית בסמ"ה הסמוכה לוואדי ערה. מעצרם של השניים הוארך מעת לעת בבית המשפט, בעוד החוקרים מגבשים נגדם ראיות מוצקות. במסגרת התפיסות והחומרים המודיעיניים שהושגו, נחשפו תמונות קשות שבהן נראים השניים מדגמנים עם נשקים ארוכים ואקדחים, רובה סער עם כוונת טלסקופית המונח על שטיח תפילה, וכן כאמור תיעוד מקומם במיוחד שבו הונח נשק חם וקטלני בסמוך לתינוק חסר ישע.

החזקת נשק בלתי חוקי במגזר הערבי ובכלל מהווה בשנים האחרונות מחולל פשיעה מרכזי ואחד מאתגרי הליבה של משטרת ישראל. כלי נשק אלו, המגיעים לעיתים מאירועי גניבה או הברחות, משמשים לא פעם לאירועי ירי, סכסוכי חמולות וגביית דמי חסות. התיעודים שנתפסו אצל החשודים ממחישים לא רק את נגישותם הגבוהה לכלי נשק מתקדמים אלא גם את זלזול הקיצוני בכללי הבטיחות ואת הנורמה הפסולה של האדרת כלי הירי, עד כדי שילובם בסביבת ילדים ותינוקות.

עם סיום שורת פעולות החקירה המורכבות והממושכות, הודיעה המשטרה כי עלה בידיה לגבש תשתית ראייתית איתנה ושלמה נגד שני האחים. בעקבות כך, הוגשה נגדם הצהרת תובע מטעם הפרקליטות, המהווה שלב משפטי מקדים וקריטי לקראת הגשת כתב אישום רשמי. בימים הקרובים צפויה פרקליטות המדינה להגיש נגד השניים כתב אישום חמור בגין עבירות נשק, לצד בקשה מקבילה למעצרם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם, על מנת להבטיח כי לא ישובו לסכן את שלום הציבור.

( צילום: דוברות המשטרה )