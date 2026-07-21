כיכר השבת
ליד פחי האשפה

מחריד: גופת גבר בשנות ה-40 לחייו אותרה ברחוב ביפו - אין חשד לפלילים

גופת גבר אותרה הערב ליד פחי אשפה סמוך לאצטדיון בלומפילד בת"א | המשטרה פתחה בחקירת האירוע, בשלב זה אין חשד לפלילים | הגופה הועברה לבדיקה במכון לרפואה משפטית | בשלב זה אין חשד לפלילים (משטרה)

(צילום: דוברות המשטרה)

אירוע חריב ביפו: גופת גבר אותרה הערב (שלישי) ליד פחי אשפה סמוך לאצטדיון בלומפילד בת"א. המשטרה פתחה בחקירת האירוע, בשלב זה אין חשד לפלילים.

על פי הודעת המשטרה, התקבל הערב דיווח במוקד 100 של המשטרה על מציאת גופת אדם בשנות ה-40 לחייו ברחוב הפלך ביפו. עם קבלת הדיווח, כוחות משטרה וזיהוי פלילי הגיעו למקום והחלו באיסוף ממצאים מהזירה. הגופה הועברה לבדיקה במכון לרפואה משפטית. בשלב זה אין חשד לפלילים.

לפני כחודש, הודיעה המשטרה כי מנהרת לה גארדיה נסגרה לתנועה ממערב למזרח עקב מציאת גופת גבר במקום. על פי הודעת המשטרה אז, אין חשד לפלילים.

בפברואר האחרון אותרה גופת גבר בן 27 מרמת גן על ידי שלושה נערים במהלך אימון טיפוס מצוקים בנחל עמוד. מחקירת המשטרה עלה כי המטייל ככל הנראה נפל אל מותו בשטח הסבוך והקשה למעבר.

יפוגופההמכון לרפואה משפטיתמשטרת ישראל

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (84%)

לא (16%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר