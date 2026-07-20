רכב תמים לחלוטין שמגיע בנסיעה שגרתית למחסום משטרתי, הוא מראה יום-יומי בכבישי אזור יהודה ושומרון, אולם מאחורי המראה הרגיל הזה עומדת לעיתים עבודת בילוש ממושכת ומתוחכמת שמסתיימת ברגע אחד דרמטי.

זה בדיוק מה שקרה אתמול (ראשון) במעבר א-זעים, כאשר שוטרי היחידה ללחימה בפשיעה (יל"פ) של מרחב גלעד במחוז ש"י, יחד עם לוחמי מג"ב עוטף ירושלים, סימנו לרכב מסוים לעצור בצד. על פניו, מבט חטוף אל תוך תא הנוסעים לא חשף שום דבר חריג – לא היו שם חבילות חשודות, לא ריח מוזר וגם לא סימנים מחשידים על הרצפה או בבגאז'.

אלא שהבלשים, שהחזיקו במידע מודיעיני מדויק וניהלו מעקב סמוי אחר הנהג במשך כחודש ימים, ידעו היטב שהסוד הגדול של הרכב הזה מסתתר במקום שאף עין רגילה לא הייתה חושדת בו.

ההפתעה הגדולה נחשפה במלואה ברגע השיא של הפעילות, שתועד באופן יוצא דופן בסרטון שמתפרסם בכתבה זו. התיעוד מציג את אחד החוקרים כשהוא עוטה כפפות שחורות, רוכן אל עבר מושב הנוסע הקדמי ושולף בנחישות את משענת הראש השחורה ממקומה. הוא הופך את המשענת על גבי המושב האחורי ומציב אותה מול המצלמה.

בשלב זה, החוקר מתחיל לפרק ולפתוח את כיסוי הבד התחתון של המשענת, וכאשר הוא חושף את הפנים שלה, מתגלה לעיני המצלמה עבודת ההסלקה המתוחכמת: בתוך ספוג המשענת נחתך שקע עמוק וייעודי, שנבנה במיוחד כדי להחביא מטען אסור.

אל מול המצלמה המתעדת כל תנועה, מכניס החוקר את ידו אל עומק השקע שבספוג ושולף מתוכו נייר טישו לבן ומקופל. כשהוא מניח את הטישו על המושב ופותח אותו בעדינות, נחשפת התרמית במלואה: בתוך הנייר הוחבאו גושים מובהקים וגדולים של חומר קריסטלי שקוף-לבן. בדיקה מהירה העלתה כי מדובר בסם מסוכן מסוג קריסטל, במשקל משמעותי של כ-10.8 גרם, שהיה מיועד על פי החשד להפצה.

הנהג, תושב רמלה בשנות ה-30 לחייו, נעצר מיד עם גילוי הממצאים והובהל לחקירה בתחנת המשטרה במעלה אדומים, בעוד שרכבו נתפס על ידי השוטרים לצרכי חילוט. על פי החשד המרכזי שנחקר ביל"פ גלעד, החשוד עשה את הדרך הארוכה מאזור מרכז הארץ במטרה לספק את הסמים המסוכנים לסוחרים מקומיים שפועלים באזור מעלה אדומים והסביבה.

הבוקר הובא העצור לדיון בבית המשפט, שם הציגה המשטרה את הראיות ופרטי החקירה, ובית המשפט נעתר לבקשתה והאריך את מעצרו של החשוד עד לתאריך 22.07.26 לצורך המשך פעולות החקירה. במשטרה ציינו בעקבות המבצע כי סיכול הברחה מתוחכמת זו הוא חלק ממאבק מתמשך ובלתי מתפשר, שבו מפעילים הכוחות את כלל האמצעים הטכנולוגיים והמודיעיניים העומדים לרשותם נגד עבירות סחר והפצת סמים, במטרה לשמור על שלומו וביטחונו של הציבור.