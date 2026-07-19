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יחידת התביעות של מחוז תל אביב הגישה היום (ראשון) כתב אישום חמור ובקשה למעצר עד תום ההליכים נגד תושב בת ים בן 35, אשר נעצר על ידי שוטרי הסיור של תחנת לב תל אביב במרחב ירקון.

על פי כתב האישום, הנאשם ניצל את היעדרותם של אנשי צוות הפקה ופרץ לדירה ברחוב שד"ל במרכז תל אביב, המשמשת בימים אלו כסט צילומים פעיל עבור סדרת טלוויזיה. מהמקום נגנב ציוד טכנולוגי רגיש ורכוש אישי רב המשמש את השחקנים ואת אנשי ההפקה לצורך העבודה היומיומית, כאשר השווי הכולל של הציוד נאמד בכ-30 אלף שקלים. בין הפריטים שנגנבו מהדירה היו מחשב נייד, כוננים קשיחים (הארד דיסק) וכרטיסי זיכרון שהכילו חומרי צילום יקרי ערך אשר אובדנם המוחלט עלול היה להוביל להשבתת ימי הצילום ולנזק כלכלי כבד לחברת ההפקה. מעבר לנזק המקצועי, הפורץ נטל עמו גם חפצים אישיים של אנשי הצוות, ובהם זוג תפילין. גניבת התפילין הוסיפה ממד כואב ואישי לאירוע, והפכה את החיפוש אחר הציוד לדחוף עוד יותר עבור השוטרים שביקשו להשיב את התשמיש הקדוש לבעליו בהקדם האפשרי.

( צילום: דוברות המשטרה )

עם קבלת התלונה הרשמית על הפריצה בתאריך 14.7.26, שוטרי תחנת לב תל אביב פתחו בחקירה מהירה ומאומצת, תוך הפעלת אמצעים טכנולוגיים וסריקות נרחבות באזור מרחב ירקון. הפעולה המהירה של השוטרים נשאה פרי תוך זמן קצר בלבד, כאשר החשוד אותר ברחוב סמוך כשהוא נושא בידיו שקית גדולה.

בבדיקת השקית גילו השוטרים כי היא מכילה את כל הציוד הטכנולוגי שנגנב מסט הצילומים, לצד זוג התפילין. החשוד נעצר מיד ונלקח לחקירה בתחנת המשטרה, ובמקביל זומנו נציגי חברת ההפקה לתחנה כדי לקבל בחזרה את הרכוש הגנוב, דבר שאיפשר להם להמשיך בלוח הזמנים של הצילומים ללא עיכובים משמעותיים.

במהלך החקירה התברר כי החשוד ביצע את הפריצה הנועזת לא רק תוך התעלמות מהחוק, אלא תוך הפרה בוטה של החלטת בית משפט. התברר כי באותה העת הוא היה אמור לשהות במעצר בית מלא תחת תנאים מגבילים בגין עבירות קודמות.

( צילום: דוברות המשטרה )

הפרת מעצר הבית והיציאה לבצע פריצה נוספת במרכז העיר הדגישו בפני רשויות האכיפה את מסוכנותו ואת הזלזול שלו במערכת המשפט. לאור הממצאים הללו, מעצרו הוארך מעת לעת, והיום הוגש נגדו כתב האישום המייחס לו עבירות חמורות של כניסה למקום מגורים כדי לבצע עבירה, הפרת הוראה חוקית וגניבה, לצד בקשה להשארתו מאחורי סורג ובריח עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

בתיעוד שהופץ ממצלמות האבטחה המוצבות בסט הצילומים, ניתן לראות את רגעי הפריצה הדרמטיים בדירה המעוצבת. בסרטון נראה החשוד, שפניו טושטשו, כשהוא מתהלך בתוך המבנה בעל המרצפות המעוטרות והקשתות האדריכליות. הוא נראה כשהוא ניגש לפינת החדר, מתכופף ומחטט בחפצים, ולאחר מכן מרים תיק שחור גדול ומטלטל אותו בידו. הפורץ נראה מסתובב בתוך החלל בביטחון עצמי, אוסף את הציוד היקר ואת הפריטים האישיים מכל הבא ליד, ויוצא מהדלת הפתוחה אל עבר המסדרון כשהשלל היקר, בשווי עשרות אלפי שקלים, נמצא בידיו.