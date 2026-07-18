אירוע חריג וחמור התרחש ביום שישי בנמל התעופה בן גוריון, כאשר שלושה צעירים בשנות ה-20 לחייהם, תושבי יפו ובת ים, נעצרו לאחר שהתפרעו בצורה קשה על סיפון מטוס של חברת תעופה זרה זמן קצר לפני ההמראה.

על פי הדיווחים, השלושה החלו לנהוג באלימות ובחוסר שליטה, דבר שהוביל את צוות האוויר להכריז עליהם כסכנה ממשית לנוסעים האחרים ולבטיחות הטיסה כולה.

בעקבות המצב החריג, הוזעקו למקום בדחיפות שוטרי מרחב נתב"ג של מחוז מרכז כדי להשתלט על הנוסעים המתפרעים ולהורידם מהטיסה.

הדרמה החמירה כאשר השוטרים עלו אל המטוס וביקשו מהחשודים להתפנות בצורה מסודרת, אך אלו סירבו בתוקף והגיבו באלימות פיזית ומילולית קשה במיוחד. במהלך ניסיונות המעצר, השלושה תקפו את אנשי החוק בברוטליות, קיללו אותם ואף נשכו כמה מהם. כתוצאה מהעימות האלים נפצעו ארבעה שוטרים בדרגות פציעה שונות, וחלקם נזקקו לפינוי ולקבלת טיפול רפואי. השוטרים נאלצו להשתמש בכוח סביר על מנת להשתלט על השלושה, לכבול אותם ולהובילם אל מחוץ למטוס לעיני הנוסעים ההמומים.

במהלך העימות הסוער ותוך כדי המעצר, הטיח אחד החשודים מילים קשות ומקוממות כלפי אחת השוטרות שנכחו במקום, כאשר צעק לעברה "הלוואי שיקרה לכם 7 באוקטובר", אמירה שעוררה סערה וזעזוע רב בקרב הנוכחים.

מדובר בשני אחים תושבי יפו וחברם, תושב בת ים, אשר נלקחו מיד לחקירה אינטנסיבית במרחב נתב"ג. מהמשטרה נמסר כי החקירה בעניינם נמשכת וכי בהתאם לצרכי החקירה ולממצאים שיעלו בה, השלושה יובאו בפני שופט לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם מאחורי סורג ובריח.

אירועים מסוג זה של התפרעויות בתוך כלי טיס נחשבים לעבירות ביטחוניות ובטיחותיות חמורות ביותר בעולם התעופה, שכן כל הפרת סדר על סיפון מטוס, בפרט לפני המראה או במהלך טיסה, עלולה לסכן באופן מיידי מאות נוסעים ואנשי צוות. רשויות החוק ואבטחת התעופה בנתב"ג נוקטות בדרך כלל במדיניות של אפס סובלנות כלפי נוסעים שמפגינים התנהגות אלימה או מסרבים להישמע להנחיות צוות האוויר, ובמקרים רבים מוגשים נגד המעורבים כתבי אישום חמורים הכוללים עבירות של תקיפת שוטרים, סיכון כלי טיס והפרת הסדר הציבורי.