לוחמי זרוע היישובים של משמר הגבול במחוז חוף סיכלו אירוע פלילי חמור, עם מעצרם של שני חשודים שלקחו חלק במרדף דרמטי באזור הצפון. האירוע התרחש בתחילת החודש, ב-1 ביולי 2026, במהלך פעילות מבצעית שגרתית של הכוחות באזור בריכות הדגים הסמוכות לקיבוץ מעיין צבי.

הלוחמים הבחינו ברכב שעורר את חשדם וסימנו לנהג לעצור לבדיקה שגרתית, אולם הנהג סירב להישמע להוראות, פתח בנסיעה מהירה והחל להימלט מהמקום. השוטרים פתחו מיד במרדף רכוב אחר כלי הרכב הנמלט, שהסתיים כעבור זמן קצר כאשר הרכב נכנס למבוי סתום בשטח הפתוח ולא יכול היה להמשיך בנסיעה.

בשלב זה, אחד החשודים פרק מהרכב והחל להימלט בריצה מהמקום, תוך שלוחמי מג"ב פותחים במרדף רגלי נחוש שבסיומו הצליחו להשתלט עליו ולעצור אותו, במקביל למעצרו של החשוד השני שנותר בתוך כלי הרכב.

ההפתעה הגדולה של הלוחמים הגיעה בעת החיפוש על גופם של החשודים ובתוך כלי הרכב. בתיק צד שנשא עליו החשוד שניסה להימלט רגלית, גילו השוטרים אקדח מסוג גלוק כשהוא טעון, מוכן לירי, ועם כדור חי בתוך הקנה, לצד שלוש מחסניות נוספות שהיו מלאות בתחמושת מוכנה לשימוש וכפפות. התיעוד הרשמי שהפיצה המשטרה חושף את הרגעים הדרמטיים שבהם השוטרים תופסים את החשודים ומבצעים את פריקת הנשק בשטח.

בתיעוד, המתפרסם בכתבה זו, נראים השוטרים כשהם עוטים כפפות מגן שחורות, שולפים מתוך תיק הצד השחור את אקדח הגלוק ומוציאים ממנו את המחסנית. השוטר מדגים למצלמה את המחסנית הטעונה במלואה, מציג את הכדור החי שנמצא בתוך בית הבליעה (הקנה), ומבצע פריקה בטיחותית של הנשק על מנת לנטרל את הסכנה המיידית. בהמשך הסרטון מתועדת פתיחתו של תיק נוסף, מתוכו שולפים הלוחמים בזה אחר זה את הציוד המפליל: מכל גז מדמיע בצבע כתום, אלה ברזל מתקפלת, מכשיר אדום המשמש כמנפץ שמשות וחלונות, סכין חדה עטופה בנייר וחומרים החשודים כסמים מסוכנים. נוסף על כך, בתוך הרכב עצמו נתפסו גם רעלות פנים, מסכה דמוית פנים אנושיות, מוטות עץ וכלי פריצה שונים.

המשמעות של הציוד שנתפס – ובפרט האקדח הטעון עם כדור בקנה – מעידה על פי החשד על כוונה לבצע פעילות פלילית אלימה או שוד מזוין בטווח הזמן המיידי. בעולם הפלילי, החזקת אקדח במצב של "כדור בקנה" נחשבת להכנה לשימוש מיידי בנשק, דבר שמגביר משמעותית את רמת המסוכנות של החשודים.

שני העצורים, תושבי הערים יקנעם ואשקלון, הועברו מיד עם מעצרם לחקירה אינטנסיבית בתחנת המשטרה בזכרון יעקב של מחוז חוף. החקירה המאומצת, שנוהלה בידי חוקרי התחנה בשיתוף פעולה עם פרקליטות מחוז חיפה, הובילה לגיבוש תשתית ראייתית מוצקה נגד השניים. הבוקר הוגשה נגדם רשמית הצהרת תובע בבית המשפט, שהיא הליך משפטי מקדים המצהיר על כוונת התביעה להגיש נגדם כתב אישום חמור בימים הקרובים, לצד בקשה למעצרם עד תום ההליכים המשפטיים נגדם, ובכך נמנעה פגיעה פוטנציאלית קשה בביטחון הציבור.