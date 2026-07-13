אמש, יום ראשון, התקבל דיווח דחוף במוקד המשטרה על אירוע תקיפה וניסיון שוד חמור באשקלון, כאשר הקורבן היא תושבת העיר, אישה מבוגרת כבת 76, ילידת 1950.

צוותי סיור של המשטרה שהוזעקו מיד לזירה פגשו באישה כשהיא חבולה וכאובה, והחלו להעניק לה סיוע ראשוני במקביל לאיסוף ממצאים מהקשישה ומעוברי אורח שהיו במקום.

מבדיקה ראשונית של נסיבות המקרה עלה תיאור מקומם של השתלשלות האירועים, המצביע על אכזריות רבה מצד התוקף: על פי החשד, הקשישה ישבה לתומה על ספסל ברחוב, כאשר ניגש אליה לפתע החשוד ודרש ממנה באגרסיביות לקבל כסף.

האישה המבוגרת סירבה להיענות לדרישותיו, ובתגובה לכך החשוד לא היסס, תקף אותה פיזית, דחף אותה בעוצמה רבה והיכה אותה בראשה. כתוצאה מהמכות והדחיפות, נפלה הקשישה בחוזקה ארצה ונחבלה.

לא קצרה נפשו של החשוד, ובעוד היא מוטלת על הרצפה חסרת אונים, הוא ניסה על פי החשד לשדוד ממנה את מכשירה הסלולרי האישי, אך מסיבה שאינה ברורה נכשל ונמלט מהמקום.

מיד עם קבלת הדיווח הראשוני והבנת חומרת האירוע, פתחו שוטרי תחנת אשקלון בפעולות חקירה מהירות ואינטנסיביות, שכללו סריקות נרחבות, שימוש באמצעים טכנולוגיים וגביית עדויות מהזירה. הפעילות המבצעית המהירה נשאה פרי בתוך זמן קצר במיוחד, כאשר השוטרים הצליחו להתחקות אחר עקבותיו של החשוד במעשה, לאתר את מיקומו ולבצע את מעצרו.

החשוד נכבל והועבר מיד להמשך חקירה פלילית בין כותלי תחנת המשטרה באשקלון, שם הוא נחקר על מעשיו החמורים, ובהמשך יוחלט על הבאתו לבית המשפט לצורך הארכת מעצרו בהתאם לצרכי החקירה.

במשטרה מבקשים להבהיר כי המאבק באלימות נגד קשישים ואוכלוסיות מוחלשות נמצא בראש סדר העדיפויות, וכי יינקטו הליכים מחמירים נגד עבריינים המנצלים את פגיעותם של אזרחים ותיקים. מפקד תחנת אשקלון, סנ"צ אלדד אלישיב, התייחס בחומרה רבה לאירוע הקשה ומסר כי פגיעה באזרחים ותיקים היא מעשה חמור ומקומם, וכי במערכת אכיפת החוק רואים בחומרה יתרה כל גילוי של אלימות ובריונות כלפי חסרי ישע. סנ"צ אלישיב שיבח את שוטרי התחנה שפעלו במהירות ובנחישות רבה שהביאה לאיתור החשוד ומעצרו המהיר, והדגיש כי המשטרה תמשיך לפעול ללא פשרות ובכל הכלים העומדים לרשותה נגד כל גורם אשר פוגע בביטחון הציבור, בשלוות החיים ובשלומם של תושבי העיר אשקלון.