שילוב של ערנות אזרחית מחד ופעילות נחרצת של כוחות השיטור בשטח מאידך, הובילו בסוף השבוע האחרון למעצרו של שוהה בלתי חוקי, תושב חברון בן 24, אשר ניסה להיטמע בקרב מחפשי העבודה ברצועת החוף המבוקשת של תל אביב. החשוד, שהגיע אל קו המים במטרה למצוא פרנסה באחת המסעדות הפזורות לאורך החוף, הצטייד מבעוד מועד בתעודת זהות ישראלית מזויפת, בניסיון לעקוף את מנגנוני הסינון הביטחוניים ואת חוקי השהייה במדינת ישראל, אך מזימתו כשלה לחלוטין הודות לדיווח ממוקד בזמן אמת.

האירוע החל להתפתח במהלך פעילות מבצעית שגרתית אך מוגברת שקיימו שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון, המתמקדת בימים אלו באבטחת מקומות הומי אדם וביניהם רצועת החוף הסואנת. במהלך הסיור פנה אזרח ערני אל צוות השוטרים והפנה את תשומת ליבם לאדם שהתנהלותו עוררה בו חשד מבוסס. השוטרים לא השתהו, ניגשו אל החשוד וביקשו ממנו להזדהות כחוק. בתגובה, שלף הצעיר תעודת זהות ישראלית חכמה, המונפקת על ידי משרד הפנים, שנחזתה להיות מקורית לחלוטין ותואמת את פרטיו.

אלא שבדיקה קפדנית ומקצועית שערכו השוטרים במקום בשילוב אמצעי הזיהוי המשטרתיים, הרימה מיד את המסך מעל מצג השווא. מן התיעוד שהופץ על ידי דוברות המשטרה ועלה לתיק החקירה עולה בירות כי מדובר בזיוף של תעודת זהות ביומטרית חכמה. עיון מעמיק במבנה התעודה, כפי שמשתקף בתצלום הראיות, חושף כי חלקיה השונים מטושטשים ומראים סימני עריכה גסים, כאשר תמונת הפנים נראית שונה באיכותה ובחדותה מיתר חלקי הכרטיס, דבר המעיד על ניסיון הדבקה או מניפולציה דיגיטלית של תווי הפנים של החשוד על גבי פרטים של אדם אחר, בעוד המסמכים הנלווים שנמצאו ברשותו מעלים תהיות קשות על האופן שבו השיג את חומרי הגלם לזיוף.

עם גילוי העובדה כי מדובר בתושב חברון השוהה בישראל ללא שמץ של היתר חוקי, החשוד נעצר באופן מיידי, נאזק והובל להמשך חקירה פלילית בין כותלי תחנת לב תל אביב, שם נכלא בתום חקירתו. במשטרה מדגישים כי השימוש במסמכים מזויפים מתקדמים, ובפרט כאלו המתחזים לתעודות ביומטריות חכמות, מהווה עליית מדרגה בניסיונות של שוהים בלתי חוקיים לחדור לעומק העורף הישראלי ולהשתלב במקומות עבודה רגישים, תוך שהם מהווים סיכון ביטחוני ופלילי כאחד.

במשטרה החליטו לפעול ביד קשה ובהליך מזורז במיוחד לנוכח חומרת העבירות ורגישות התקופה. כבר ביום שישי האחרון, שעות ספורות לאחר סיום גיבוש תשתית הראיות הראשונית, הגישה יחידת התביעות המשטרתית של מחוז תל אביב כתב אישום מפורט לבית המשפט. כתב האישום מייחס לחשוד שרשרת עבירות חמורות ובהן כניסה לישראל שלא כחוק, שימוש במסמך מזויף, והתחזות כאדם אחר במטרה להונות. במקביל להגשת כתב האישום, הוגשה לבית המשפט בקשה רשמית להורות על מעצרו של הנאשם מאחורי סורג ובריח עד לתום כל ההליכים המשפטיים המתנהלים נגדו. במערכת הביטחון שבים ומזהירים את בעלי העסקים והמסעדות מפני העסקת עובדים ללא בדיקה מדוקדקת של מסמכיהם, ומציינים כי שיתוף הפעולה של הציבור הוא כלי מפתח בסיכול סיכונים אלו.