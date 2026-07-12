היחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב השלימה בהצלחה את פענוחו של אחד מאירועי האלימות הקשים ביותר שנרשמו לאחרונה באזור המרכז, במסגרתו נפצעו חמישה אזרחים כתוצאה מפיצוץ רימון רסס בלב העיר אור יהודה.

החקירה המאומצת, שראשיתה בגל מעשי טרור פליליים שהרעידו את ערי גוש דן במהלך חודש מאי האחרון, הובילה לחשיפת תשתית עבריינית מתוחכמת של שלושה חשודים. היום (ראשון) הוגשה נגדם הצהרת תובע חמורה, המהווה שלב משפטי מכריע לקראת הגשת כתב אישום רשמי ובקשה למעצרם עד תום ההליכים המשפטיים, דבר שמסמן את סיומה של פעילות אכיפה נחושה מצד חוקרי ימ"ר תל אביב.

תחילתה של הפרשה המדאיגה בלילה שבין ה-16 ל-17 במאי, אז התקבלו במוקדי החירום של משטרת ישראל דיווחים בהולים מצד תושבים מבוהלים ברחוב יצחק רבין באור יהודה, אשר דיווחו על קול נפץ עז שהרעיד את האזור. כוחות משטרה גדולים בליווי חבלנים וצוותי רפואה שהוזעקו למקום גילו זירה קשה בבית עסק מקומי, והעלו במהירות כי מדובר בהשלכת רימון רסס מבצעי.

מדובר באמצעי לחימה קטלני המפזר רסיסים לטווח רחב ומיועד לפגוע בחיי אדם באופן נרחב. כתוצאה מהפיצוץ העז, חמישה בני אדם ששהו במקום באותה עת נפגעו בדרגות פציעה שונות, כאשר על פי גורמי הרפואה מצבם הוגדר בין קל לבינוני, והם פונו במהירות לבתי החולים לקבלת טיפול דחוף. לאור חומרת האירוע והפגיעה הקשה באזרחים חפים מפשע, הטיל מפקד מחוז תל אביב את האחריות על היחידה המרכזית (ימ"ר) המחוזית, הנחשבת לחוד החנית במאבק בפשיעה החמורה.

עם קבלת המשימה, פתחו חוקרי הימ"ר בחקירה סמויה ומתוחכמת, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים ואיסוף קפדני של ממצאים בשטח. ככל שהחקירה הלכה והסתעפה, הצליחו החוקרים לקשור את החשודים לא רק למקרה פיצוץ הרימון באור יהודה, אלא לשורה ארוכה של מעשי אלימות והפחדה חמורים נוספים שהתרחשו בסוף חודש מאי בערים חולון, בת ים וראשון לציון.

בין היתר, פוענחו שלושה אירועים שונים של ירי חי לעבר בתי מגורים בחולון ובראשון לציון, אשר בנס גדול הסתיימו ללא נפגעים בנפש, וכן שני אירועים קשים של הצתות כלי רכב – האחד ברחוב יצחק הלוי בחולון והשני ברחוב בלפור בבת ים. מעשי ההצתה והירי נועדו, על פי החשד, להעביר מסרים מאיימים במסגרת סכסוכים פליליים, תוך סיכון ממשי של חיי תושבי השכונות.