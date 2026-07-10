נהג דרס לוחם מילואים למוות, הצית את רכבו ודיווח שהוא נגנב

( צילום: דוברות המשטרה )

פרשה חמורה במיוחד של פגע וברח התגלתה השבוע, כאשר הוגש כתב אישום נגד תושב אום אל-פחם בן 40 שפגע ברוכב אופנוע בכביש 6, גרם למותו, ובמקום להעניק לו עזרה – הצית את רכבו במטרה להעלים ראיות ודיווח למשטרה כי הרכב נגנב ממנו.

על פי כתב האישום שהוגש אתמול בפרקליטות מחוז צפון, האירוע התרחש ביום 12 ביוני 2026 לפנות בוקר, כאשר התקבלו דיווחים במשטרת ישראל על רוכב אופנוע שאותר בכביש 6 סמוך ליוקנעם כשהוא פצוע באורח אנוש. במרחק של כ-200 מטרים ממקום התאונה נמצא רכב עולה באש, שככל הנראה היה מעורב בתאונה. דקות ספורות לאחר הדיווחים הראשונים, התקבלה שיחה נוספת במוקד 100 של משטרת ישראל. בשיחה זו דיווח בעל הרכב שעלה באש כי רכבו נגנב ונמלט לכיוון יוקנעם – דיווח שהתברר מאוחר יותר ככוזב לחלוטין.

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עם הגעת כוחות ההצלה לזירה, נאלצו הצוותים הרפואיים לקבוע את מותו של רוכב האופנוע – חייל בשירות מילואים שהיה בדרכו לביתו בדרום הארץ לאחר שירות פעיל בצפון. הטרגדיה הכפולה – מותו של לוחם מילואים והניסיון המחושב להעלים ראיות – עוררה זעזוע בקרב כוחות הביטחון.

לאחר פעולות חקירה ראשוניות שכללו גביית עדויות מנהגים שזיהו אדם מצית את הרכב המעורב, עלה החשד כי בעל הרכב היה מעורב בתאונה וכי הדיווח שמסר על גניבת רכבו היה דיווח כוזב. בהתאם לממצאים אלה עצרו שוטרי המחוז הצפוני את החשוד, תושב אום אל-פחם בן 40.

במהלך מספר שבועות של חקירה מעמיקה הצליחו בוחני המחוז הצפוני לקשור את בעל הרכב לתאונה ולעבירת ההפקרה. החוקרים אספו ראיות שהצביעו על כך שמהירות נסיעתו של הנאשם עמדה על כ-132 קמ"ש – מהירות גבוהה במיוחד שתרמה לחומרת התאונה.

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כתב האישום שהוגש על ידי עו"ד רג'ד שדאפנה מפרקליטות מחוז צפון כולל עבירות חמורות: הפקרה לאחר פגיעה, גרימת מוות ברשלנות, השמדת ראיה, שיבוש מהלכי משפט, מסירת ידיעה כוזבת, מעשה פזיזות ורשלנות ונהיגה במהירות העולה על המותר. יחד עם כתב האישום הוגשה בקשה למעצרו של הנאשם עד תום ההליכים.

במשטרת ישראל הדגישו כי רואים בחומרה עבירות "פגע וברח" וימשיכו לפעול בנחישות נגד נהגים המפקירים נפגעים בזירת תאונה. "מדובר בפרשה חמורה במיוחד שבה הנהג לא רק נמלט מהזירה, אלא ביצע פעולות מתוכננות להעלמת ראיות ומסירת דיווח כוזב", נמסר מהמשטרה.

המקרה מצטרף לשורה של תאונות פגע וברח שהתרחשו בחודשים האחרונים, ומדגיש את חומרת התופעה של נהגים הנמלטים מזירת תאונה. במקרה זה, הניסיון המתוחכם להעלים ראיות באמצעות הצתת הרכב ומסירת דיווח כוזב מעיד על תכנון מוקדם ומודעות מלאה למעשה.