הפקרות: דרס ופגע בשלוש ילדות במעבר חצייה וברח, כך נתפס הנהג

שוטרי תחנת בני ברק–רמת גן עצרו ביום (שני) נהג בן 48 בחשד למעורבות בתאונת פגע וברח קשה, במהלכה נפגעו שלוש ילדות בעת שחצו את הכביש במעבר חצייה. האירוע עורר זעזוע בקרב תושבי האזור, והמשטרה פעלה במהירות לאיתור הנהג הנמלט.

הדרמה החלה בשעות הבוקר המוקדמות, כאשר במוקד 100 של משטרת ישראל התקבל דיווח דחוף על תאונת דרכים בצומת הרחובות הרא"ה ויצחק רבין ברמת גן. על פי הדיווחים הראשוניים, רכב פרטי פגע בילדות שחצו במעבר חצייה ונמלט מהזירה במהירות, מבלי להגיש להן סיוע או להמתין לכוחות ההצלה.

צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו לזירה הגיעו במהירות והעניקו לילדות טיפול רפואי ראשוני בשטח. למרבה הנס, השלוש נפגעו באורח קל בלבד ופונו לבית החולים לקבלת המשך טיפול כשמצבן יציב. במקביל, שוטרי תחנת המחוז הגיעו לזירה ופתחו בפעולות חקירה מהירות ואינטנסיביות.

לפי תיעוד מהאירוע, הילדות לכאורה המתינו בשולי מעבר החצייה, לקראת צעידתם את הכביש. הרכב התקרב לעברן ופגע בהן. כאמור הן נפגעו קל. אלא שהנהג מיד לאחר מכן המשיך בנסיעה.

החוקרים פעלו בשיטתיות לאיסוף ממצאים, גביית עדויות מעוברי אורח וסריקת מצלמות אבטחה באזור, מתוך מטרה לאתר בהקדם האפשרי את הרכב הנמלט לפני שיספיק להעלים ראיות. התושייה והפעילות המהירה של החוקרים נשאו פרי בתוך זמן קצר, כאשר השוטרים הצליחו להתחקות אחר נתיב הבריחה של הרכב הפוגע ולאתר את מיקומו בתוך העיר רמת גן.

הנהג החשוד, בן 48, נעצר במקום ונלקח לחקירה. בנוסף אליו עוכב לחקירה גבר נוסף, בן 32, ששהה עמו במהלך האירוע. השניים הועברו להמשך טיפול וחקירה ביחידת בוחני התנועה של משטרת מחוז תל אביב, שם ינסו החוקרים להבין את נסיבות התאונה והסיבה שבגללה בחר הנהג להפקיר את הילדות הפגועות על הכביש.

עבירה חמורה שגוררת מאסר

במשטרה שבים ומדגישים כי עבירת ההפקרה לאחר פגיעה, המוכרת בציבור כתאונת "פגע וברח", נחשבת לאחת מעבירות התנועה החמורות ביותר בחוק העונשין הישראלי. העבירה גוררת עונשי מאסר ממושכים בפועל, ללא קשר למידת האשמה של הנהג בעצם קיומה של התאונה.

החוק מחייב כל נהג המעורב בתאונה לעצור מיד, להזעיק את כוחות ההצלה ולהגיש עזרה ראשונה לפצועים. התחמקות מחובה זו נתפסת כחוסר מוסריות מובהק וכניסיון לשיבוש הליכי משפט, דבר שמוביל את מערכת אכיפת החוק לנקוט ביד קשה ובאפס סובלנות כלפי נהגים נמלטים.

כידוע, בשנים האחרונות נרשמת עלייה מדאיגה במספר תאונות הפגע וברח בכבישי הארץ. רק בחודשים האחרונים דיווחנו על מקרה קטלני בכביש 6 בו רוכב אופנוע נהרג, והנהג הפוגע הצית את רכבו בניסיון להעלים ראיות. במקרה אחר, פתק אנונימי שהותיר עד ראייה הוביל לחיוב נהג משאית בפיצוי כספי כבד.

המשטרה קוראת לציבור להיות ערניים ולדווח מיד על כל מקרה של תאונת דרכים, תוך מסירת פרטים מדויקים על הרכב הנמלט. עדכונים נוספים בהמשך.