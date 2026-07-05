סירב לעסקה – וגילה שנקמו בו בצורה הקשה ביותר | צפו בתיעוד

- צילום: דוברות המשטרה | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:49

מסע של אש ונקמה הגיע היום אל בין כותלי בית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת, עם הגשת כתב אישום חמור נגד תושב העיר בן 52. על פי עובדות כתב האישום והחקירה המאומצת שניהלו שוטרי המחוז הצפוני, הנאשם יצא במהלך לילה אחד לסדרת הצתות מכוונת ומסוכנת, שכללה פגיעה בשני בתי עסק שונים וניסיון להצית כלי רכב בחניון של בניין מגורים.

הרקע למעשים הקשים, כפי שעלה מחקירת המשטרה, נעוץ בסירוב מצידו של אחד מבעלי העסקים בעיר למכור לו את המקום - דבר שהוביל לאיומים ישירים ולבסוף למסע חבלני ומתוכנן היטב שהיה עלול להסתיים באסון כבד בנפש. האירוע החל להתגלגל לפנות בוקר בתאריך 12 ביוני, אז התקבלו במוקד משטרת ישראל מספר דיווחים בהולים בזה אחר זה על שריפות שפרצו בעסקים בעיר בית שאן, לצד דיווח על דמות חשודה המנסה להעלות באש רכב בחניית בניין מגורים. שוטרי המחוז הצפוני שהוזעקו לזירות השונות הבינו במהירות כי מדובר בדפוס פעולה זהה והחלו באיסוף ממצאים ובגביית עדויות. עוד באותו היום, הודות לפעילות חקירתית מהירה, הצליחו השוטרים להתחקות אחר עקבותיו של החשוד, לעצור אותו לחקירה ולמנוע המשך פגיעה ברכוש או בנפש. החוקרים גילו כי אחד הנכסים שנפגעו קשות שייך לאדם שהציע את העסק שלו למכירה, אולם סירב להצעתו של הנאשם – סירב שהוביל לגל זעם מצידו של האחרון.

- צילום: דוברות המשטרה | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 1:09

תיעוד ממצלמות האבטחה, שהותר לפרסום על ידי המשטרה ומשמש כראיה מרכזית בתיק, חושף את קור הרוח והתכנון הקפדני של הנאשם במהלך אותו לילה. באחד הסרטונים נראה הנאשם כשהוא מגיע לאזור מסחרי בשעת לילה מאוחרת, כשהוא דוחף לפניו עגלת קניות של סופרמרקט עמוסה בבקבוקי פלסטיק גדולים המלאים בנוזל דליק. הוא ניגש לפינת המבנה, שופך את חומר הבעירה מתוך הבקבוקים ולאחר מכן מציב במקום קופסת קרטון גדולה ומצית אותה, כשהאש מתלקחת במהירות ומאיימת על המבנה כולו. בסרטון נוסף, הנושא את תאריך האירוע, נראה הנאשם כשהוא צועד בשטח של חצר או מרפסת עם דשא סינתטי, ניגש לעמדת מטבח חיצונית או מתקן צלייה, שופך נוזל דליק ומצית את המקום ללא היסוס, תוך שהוא נמלט מהזירה כשהלהבות עולות.

במשטרה ובפרקליטות מדגישים כי עבירות הצתה נחשבות מהחמורות ביותר בספר החוקים, בשל העובדה כי לאש אין שליטה והיא עלולה להתפשט במהירות לאזורי מגורים סמוכים, לכלות רכוש רב ולגרום לפגיעות בנפש ובחפים מפשע. עם סיום גיבוש תשתית הראיות על ידי חוקרי המשטרה, הגישה היום פרקליטות מחוז צפון את כתב האישום לבית המשפט, ובמקביל ביקשה להאריך את מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו, על מנת להבטיח שלא ימשיך להוות סכנה לציבור.