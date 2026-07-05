"אתה עצור!" | כשבלשים הפתיעו בנתב"ג את החשוד מהדירה בירושלים

שוטרי מחוז ירושלים עצרו הבוקר (ראשון) את החשוד המרכזי בהחזקת מצבור הנשק וחומרי החבלה המטורף שנחשף בסוף השבוע האחרון בלב שכונת מגורים בירושלים.

החשוד, צעיר בשנות ה-20 לחייו, נעצר על ידי הבלשים רגעים ספורים לאחר שירד ממטוס, והועבר לחקירה דחופה בתחנת המשטרה מוריה.

בתיעוד הדרמטי ממצלמות הגוף של השוטרים, שמתפרסם בכתבה זו, ניתן לראות את רגעי הלכידה של החשוד בתוך שרוול המעבר המחבר בין המטוס לטרמינל. הבלשים, שהמתינו לו ישירות עם נחיתתו, פגשו אותו כשהוא נושא תיק גב קטן וגורר אחריו מזוודת טרולי. השוטר נראה כשהוא מציג בפניו את צו המעצר הרשמי ומקריא לו את זכויותיו באדיבות אך בנחישות, תוך שהוא מבהיר לו את חומרת החשדות נגדו: "אני מודיע לך שכרגע אתה עצור, בחשד להחזקת נשק ללא רשות על פי דין, החזקת חלק מהותי בנשק, והחזקת תחמושת". החשוד, שנראה מופתע לחלוטין ולא ציפה למארב המשטרתי, שמר על שתיקה מוחלטת, הובל אל מחוץ לשטח השדה והועבר ישירות לרכב המשטרתי הממתין.

המעצר המהיר מגיע כהמשך ישיר לפשיטה המטלטלת שערכו בסוף השבוע שוטרי מחוז ירושלים יחד עם כלבני מג"ב. במהלך חיפוש ממוקד בבניין מגורים משותף בבירה, נדהמו הכוחות לחשוף בתוך חדרי ילדים ובחללי משחקים תמימים למראה מצבור חריג ורחב היקף של אמצעי לחימה קטלניים וחומרי נפץ רגישים.

בין הפריטים הרבים שנתפסו במקום: 36 רימונים מסוגים שונים (בהם 18 רימוני רסס), לבנות חבלה, רובה סער מסוג קלאצ'ניקוב, רובה ציד, כוונות טלסקופיות, ציוד לחימה רב, ותחמושת רבה הכוללת שרשירי כדורים ואמצעים מתקדמים ליצירה ולהרכבה של מטעני חבלה.

במשטרה מדגישים כי מדובר בעשרות פריטי אמל"ח קטלניים, בהם "שלל מלחמה" אשר על פי החשד נגנבו ישירות מיחידות צה"ל או זלגו ישירות משטחי הלחימה השונים בדרום ובצפון. ההערכה היא כי החומרים הללו יועדו לשימוש פלילי על רקע סכסוכים, או חלילה לפעילות חבלנית עוינת (פח"ע). במשטרה הגדירו את עצם החזקת החומרים הנפיצים הללו בלב סביבה אזרחית צפופה ובבניין מגורים משותף כסכנה ממשית, חמורה ומיידית לחייהם של דיירי המקום והשכנים התמימים, שחיו על חבית חומר נפץ מבלי לדעת זאת. חוקרי תחנת מוריה ניהלו מצוד סמוי במהלך כל סוף השבוע, ועם קבלת האינדיקציה על חזרתו של החשוד מחו"ל, נסגר עליו המעגל. בכוונת המשטרה להביאו בהמשך היום בפני בית המשפט כדי לבקש את הארכת מעצרו לצורך המשך פעולות החקירה.