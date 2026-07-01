מעצר החשודה בגניבת הרכב - צילום: דוברות המשטרה מעצר החשודה בגניבת הרכב | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:28

בסביבות השעה 20:00 בערב אמש (שלישי) דיווח תושב העיר מעלה אדומים כי רכבו בעת שירד רגע לבית מאפה סמוך על מנת לרכוש בורקס ולפתע, הבחין כי רכבו נגנב לנגד עיניו.

מיד עם קבלת המקרה, החלו שוטרי תחנת מעלה אדומים מרחב גלעד בסריקות נמרצות אחר הרכב שאותר בנסיעה לכיוון היציאה מהעיר. החשודה במעשה, תושבת העיר בשנות ה-30 לחייה, נעצרה על ידי שוטרי הסיור והועברה לחקירה בתחנת המשטרה.

מעצר החשודה בגניבת הרכב ( צילום: דוברות המשטרה )

בנוסף התברר, כי במהלך נהיגתה ברכב על אף שלא הוציאה רישיון נהיגה כחוק, לא צייתה לחוקי התנועה תוך שנסעה באחד מרחובות העיר בניגוד לכיוון התנועה ופגעה במספר כלי רכב ברחוב ורק בדרך נס לא היו נפגעים בנפש.

במסגרת חקירתה בתחנת המשטרה בעיר, טענה בפני חוקריה כי למדה מאות שיעורי נהיגה אך לא הצליחה במבחן הרישוי וכי היה בכוונתה אמש, להגיע לירושלים לפגוש שם את בן זוגה, אך לדבריה לא היה באותה עת אוטובוס. חקירת המקרה נמשכת.