אופנועני מג"ב פתחו במרדף דרמטי עד למעצר החשודים | צפו

תיעוד ממצלמות הקסדה של אופנועני החטיבה לבט"פ - צילום: דוברות המשטרה תיעוד ממצלמות הקסדה של אופנועני החטיבה לבט"פ | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:56

במהלך פעילות משותפת אתמול (שלישי) של אופנועני החטיבה לביטחון פנים של מג"ב, לוחמי יס"מ גליל ושוטרי תחנת שפרעם במחוז צפון, על כביש 781 סמוך לשפרעם, זיהו הכוחות רכב שעורר את חשדם והורו לנהג לעצור לבדיקה.

נהג הרכב לא נענה לקריאות השוטרים, החל במנוסה בנסיעה פראית, נסע נגד כיוון התנועה וסיכן באופן ממשי את משתמשי הדרך. במהלך המרדף ביצעו אופנועני החטיבה לבט"פ נוהל מעצר חשוד, במסגרתו ירו לעבר גלגלי הרכב, עד לעצירתו.

אקדח מסוג גלוק שנתפס ( צילום: דוברות המשטרה )

אופנועני מג"ב | אילוסטרציה ( צילום: דוברות המשטרה )

בתום המרדף נעצרו שני חשודים - תושב איבטין בן 18, ותושב אעבלין בן 21, ונתפס אקדח מסוג גלוק. החשודים נחקרו בתחנת משטרת שפרעם והיום יובאו לדיון בפני בית המשפט בבקשת המשטרה להאריך מעצרם.

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במשטרה מציינים כי מתחילת השנה נתפסו ע"י שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב מעל 530 אמצעי לחימה קטלניים בגזרת המחוז ונעצרו חמושים "על חם" במאבק בפשיעה האלימה, הכוחות עוצרים חשודים ופועלים למיצוי הדין עם המעורבים.