ראיתם אותה? דאגה בכוכב יעקב: אפרת מנחם בת ה-16 נעדרת עשרה ימים משטרת ישראל, יחד עם גורמי ביטחון נוספים, ממשיכה גם היום במאמצים הקדחתניים לאיתורה של אפרת מנחם, נערה בת 16 התושבת כוכב יעקב, שנעדרת זה עשרה ימים | זה פרטי תיאורה (משטרה)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 23:20