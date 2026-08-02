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דאגה בכוכב יעקב: אפרת מנחם בת ה-16 נעדרת עשרה ימים

משטרת ישראל, יחד עם גורמי ביטחון נוספים, ממשיכה גם היום במאמצים הקדחתניים לאיתורה של אפרת מנחם, נערה בת 16 התושבת כוכב יעקב, שנעדרת זה עשרה ימים | זה פרטי תיאורה (משטרה)

אפרת מנחם (צילום: דוברות המשטרה)

דאגה ביישוב הדתי: המשטרה ממשיכה בניסיונות לאתר את הנעדרת אפרת מנחם בת ה-16 מכוכב יעקב, זה היום העשירי, ופנתה לציבור בבקשה לסייע באיתורה.

על פי הודעת המשטרה, אפרת נראתה לאחרונה ב-24 ביולי סביב השעה 8:00 ביישוב בית אלעזרי, ומאז נותק עמה הקשר ואבדו עקבותיה. קיים חשש לשלומה.

תיאורה: גובה: כ-1.55 מטר; שיער ארוך וכהה; עיניים חומות כהות; מרכיבה משקפיים; תיאור לבוש: חצאית ג'ינס לבנה וחולצה לבנה. כל היודע דבר אודות מקום הימצאה או כל פרט העשוי לסייע באיתורה, מתבקש לפנות למוקד 100 של משטרת ישראל או לתחנת משטרת בנימין בטלפון 02-9706444.

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