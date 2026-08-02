הגיע לפתוח את המסעדה בבוקר – וזה המראה המבהיל שחיכה לו בפתח

דרמה לא קטנה התרחשה במהלך סוף השבוע האחרון ברחוב קלישר בלב תל אביב, כאשר דיווח בהול שהתקבל במוקד המשטרה הקפיץ את כוחות השיטור והסיור אל בית עסק מקומי. בעל מסעדה הממוקמת ברחוב הגיע למקום והופתע לגלות ממש בפתח הכניסה למסעדה בקבוק משקה (בטעם תות-בננה) שמולא בנוזל דליק, כאשר לאורכו ולפתח הכניסה מחובר חוט שחור שנקשר אליו.

המראה המחשיד והשילוב בין חומר הדלקה לחוט המחובר עוררו חשש מיידי כי מדובר בניסיון איום חמור או בהכנה לאירוע הצתה מכוון בלב האזור המסחרי וההומה.

עם קבלת הדיווח החריג, הגיעו במהירות לזירה שוטרי תחנת לב תל אביב יחד עם לוחמי יס"מ תל אביב. הכוחות פתחו מיד בסריקות מבצעיות נרחבות בסביבת המסעדה והרחובות הסמוכים כדי לתחום את האזור ולוודא כי אין זירות חפצים חשודים נוספים שמסכנים את העוברים והשבים. במקביל לסריקות בשטח, חוקרי המשטרה וצוותים מקצועיים החלו באיסוף ממצאים פיזיים ופורנזיים מהזירה, לצד גביית עדויות ראשוניות מבעל המקום ומעדי ראייה פוטנציאליים.

החקירה קיבלה תפנית מהירה במיוחד הודות לשילוב אמצעים טכנולוגיים מתקדמים ויכולות ניתוח ממוקדות של חוקרי תחנת לב תל אביב. באמצעות הפעלת היכולות הללו, הצליחו השוטרים לעקוב אחר צעדיו של החשוד, לפענח את מסלול הגעתו אל פתח המסעדה ולהביא לחשיפת זהותו המלאה בתוך שעות ספורות בלבד מרגע הדיווח הראשוני.