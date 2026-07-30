טיול משפחתי של תיירים שהגיעו לבקר בישראל הפך בתוך רגעים ספורים לסיוט מורט עצבים, כאשר ילד כבן 6 נעלם מעיני הוריו בלב ירושלים. האירוע התרחש במהלך סיור של המשפחה באזור מזרח העיר, כאשר בני המשפחה התארגנו לעלייה לאוטובוסים.

לפי הודעת המשטרה, שפורסמה היום (חמישי), ככל הנראה בשל העומס וההמולה במקום, הילד הקטן עלה בטעות על אוטובוס שונה מזה שעליו עלו שאר בני משפחתו, והקו החל בנסיעתו כשהילד נמצא עליו בגפו, ללא כל יכולת ליצור קשר עם קרוביו.

חלק מבני המשפחה הבחינו רק כעבור זמן קצר כי הילד אינו נמצא עמם, והבינו מיד את גודל הסכנה: באזור הומה ובעיר זרה עבורם, נכנסו ההורים לחרדה גדולה ומיהרו ליצור קשר בהול עם מוקד המשטרה כדי להזעיק עזרה. עם קבלת הדיווח החריג, הוקפצו למקום שוטרי הסיור של תחנת שלם במרחב קדם שבמחוז ירושלים, שהבינו את הדחיפות והחלו בפעולות סריקה וחקירה מהירות במטרה להתחקות אחר מסלול בריחתו או נסיעתו של הקטין.

כדי לייעל את החיפושים ולמזער את זמן הסיכון, שילבו השוטרים זרועות עם תצפיתני מערך "מבט ירושלים". באמצעות המצלמות הפרוסות ברחבי העיר, החלו התצפיתנים לסרוק אחורנית את קווי התחבורה הציבורית ואת תחנות האיסוף באזור מזרח העיר, עד שהצליחו לזהות את הילד ועקבו אחר מסלול נסיעתו של האוטובוס אליו נכנס. המעקב הטכנולוגי והמבצעי אפשר לכוחות בשטח לקבל אינדיקציה מדויקת על מיקומו הצפוי של הילד.

כעבור זמן קצר בלבד מאז הדיווח הראשוני, אותרה תחנת הקצה של האוטובוס בתחנה המרכזית בירושלים. שוטרי תחנת שלם שהגיעו למקום איתרו את הילד כשהוא בריא, שלם ורגוע. השוטרים אספו אותו בבטחה ויצרו קשר מיידי עם הוריו המודאגים. המפגש בין הילד להוריו היה נרגש ביותר, והבני המשפחה הדומעים הודו מקרב לב לשוטרים ולתצפיתנים על המענה המהיר, המקצועיות והתוצאה המרגשת שמנעה אסון.

מקרים של אובדן ילדים באזורים הומי אדם בכלל, ובמוקדי תיירות מרכזיים בפרט, מהווים את אחד מתרחישי החרדה הגדולים ביותר עבור הורים. בירושלים, עיר המתאפיינת בעומסי תנועה כבדים, עשרות קווי תחבורה ציבורית הפועלים במקביל והמוני מבקרים הגודשים את הרחובות מדי יום, הסיכון לניתוק מגע בין הורים לילדיהם עולה משמעותית. מצב כזה הופך מורכב פי כמה כאשר מדובר במשפחת תיירים שאינה דוברת את השפה המקומית, אינה מכירה את פריסת הקווים בעיר, ומתקשה לנווט את צעדיה באופן עצמאי.

במשטרת ישראל שבים ומדגישים כי במקרים של היעלמות קטין או אובדן קשר בעין, לזמן התגובה הראשוני יש חשיבות קריטית. הדיווח המיידי שסופק ע"י המשפחה למוקד 100 אפשר לכוחות המבצעיים להפעיל את הנוהל המהיר, לפרוס חסימות ונקודות תצפית אלטרנטיביות, ולהתמקד בצירי התנועה הראשיים של התחבורה הציבורית עוד בטרם כלי הרכב הספיקו להתרחק מחוץ לתחומי העיר.

נדבך מרכזי שהביא לסיומו מהיר של האירוע הוא שימוש בטכנולוגיה מתקדמת של מרכז השליטה "מבט ירושלים". מערך זה, המבוסס על מאות מצלמות אבטחה וסריקה החולשות על צמתים מרכזיים, תחנות אוטובוס ומוקדי חיכוך בעיר, מעניק לשוטרים בשטח "עיניים" מחוץ לטווח הראייה הפיזי. בזכות הניטור המהיר של תצפיתני המערך, הצליחו הכוחות לזהות את הילד על גבי אחד המסכים, להתחקות בדיוק רב אחר מסלול הנסיעה של האוטובוס הספציפי, ולכוון את השוטרים היישר לתחנה הסופית שבה נאסף הילד בבטחה.